Frischer Wind im Fuchsbau: Zwei Neuzugänge für Schöndorf

Doch es gibt auch positive Nachrichten für die Füchse: Mit Erik Barth stößt ein neuer Keeper zum Team. In den vergangenen Jahren absolvierte er 34 Partien in der Landesklasse für den FSV Waltershausen und kam zudem gelegentlich in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga zum Einsatz. Jetzt will er in Schöndorf für Stabilität im Tor sorgen.

Zweiter Neuzugang ist Kevin Roger Seyfarth, in der Region längst kein Unbekannter. Der Offensivspieler wurde beim SC 1903 Weimar ausgebildet und kam sowohl in der B- als auch in der A-Junioren-Verbandsliga zum Einsatz. Im Männerbereich sammelte er erste Erfahrungen – hauptsächlich in der zweiten Mannschaft (Kreisoberliga), vereinzelt aber auch in der Thüringenliga. Zur Saison 2022/23 wechselte Seyfarth zum Isserodaer SV in die 1. Kreisklasse. In drei Jahren erzielte er dort 16 Tore und lieferte zahlreiche Vorlagen. Jetzt kehrt er mit viel Selbstvertrauen zurück in die Kreisoberliga und will im Fuchsbau nochmal richtig angreifen.