Frischer Wind im Eintracht-Mittelfeld

Der 27-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit. Seine fußballerischen Wurzeln liegen im Kyffhäuserkreis: In den Nachwuchsteams von Hauteroda/Oberheldrungen durchlief Cepa sämtliche Jugendmannschaften bis zur A-Jugend. Später sammelte er mit dem SSV Udersleben erste Erfolge im Männerbereich – unter anderem mit dem Kreispokalsieg und dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Als persönliches Highlight seiner bisherigen Laufbahn bezeichnet Cepa jedoch den Sprung in die Landesklasse mit der LSG 80 Oberheldrungen nach der Corona-Pause. Als persönlich größten Erfolg bezeichnet er jedoch den Aufstieg in die Landesklasse mit der LSG 80 Oberheldrungen nach der Corona-Pause.

Zuletzt stand der gebürtige Sangerhäuser zwei Spielzeiten lang beim VfB Oberröblingen unter Vertrag. Dort war er mit seiner Mannschaft vor allem im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse gefordert – eine Phase, die ihn auch sportlich weiter reifen ließ. Auf dem Platz fühlt sich Cepa vor allem auf der Zehnerposition wohl, kann jedoch variabel im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Neben dem Fußball ist er beruflich als Servicetechniker für Aufzüge tätig. Der Wechsel zur Eintracht hatte sich bereits seit einiger Zeit angebahnt. Nach intensiven Gesprächen fiel schließlich die Entscheidung zugunsten des Tabellenzweiten der Landesklasse 2. Mit dem Schritt nach Sondershausen verfolgt Cepa klare Ziele: Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen, sich schnell ins Team integrieren und seinen Teil dazu beitragen, den aktuell guten Tabellenplatz zu bestätigen – mit Perspektive nach oben.