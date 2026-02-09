„Frischer Wind“ für Kammerberg: Zgud-Schoeppner übernimmt im Sommer Fußball-Bezirksliga von Moritz Stalter · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Übernimmt nach der Saison die SpVgg: Maximilian Zgud-Schoeppner. – Foto: Michalek

Coach Medeleanu muss nach der Saison gehen. Doch die SpVgg Kammerberg hat bereits einen Nachfolger gefunden.

Kammerberg – Zu Beginn des neuen Jahres schien eine Vertragsverlängerung von Trainer Victor Medeleanu bei der SpVgg Kammerberg lediglich Formsache zu sein. Nun gab der Bezirksligist bekannt, dass sich die Wege nach dieser Saison trennen werden. Mit Maximilian Zgud-Schoeppner steht der Nachfolger bereits fest. „Wir haben uns dazu entschieden, frischen Wind reinzubringen“, erklärt SpVgg-Teammanager Klaus Kollmair. Was das Alter betrifft, ist dies den Kammerbergern gelungen: Zgud-Schoeppner ist 34 Jahre alt und damit eineinhalb Jahrzehnte jünger als sein Vorgänger. „Trotzdem besitzt er schon viel Erfahrung. Er hat uns mit seinem Konzept überzeugt“, sagt Kollmair. Der Neue ist im Landkreis aus seiner Zeit beim TSV Eching bekannt. Davor war er beim Nachwuchs von 1860 München sowie bei Neuried und Neuhadern aktiv. Seine letzte Station war der VfR Garching. Zgud-Schoeppner kennt die Bezirksliga Nord aus seiner Zeit in Eching und hofft, im Sommer einen Bezirksligisten zu übernehmen.

„Unser wichtigstes Ziel ist der Klassenerhalt.“ Medeleanu wird in den restlichen Monaten seiner Amtszeit alles dafür geben, dass dieser Fall eintritt. „Unser wichtigstes Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt der Coach. Er hat die Nachricht über das Ende seiner Amtszeit mit Fassung genommen. „Der Zeitpunkt kam für mich zwar schon überraschend, aber das muss ich akzeptieren. So ist der Sport. An meiner Arbeitseinstellung ändert dies nichts“, sagt der ehemalige Profi und fügt an: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich bis zum letzten Tag alles geben werde. Mit dieser Professionalität bin ich aufgewachsen.“ SpVgg nennt keine genauen Gründe Über die genauen Gründe für das Ende der Zusammenarbeit gab der Verein keine Erklärung ab. Sicher ist: Nach dem ersten Saisondrittel, das die Kammerberger auf Platz eins beendeten, ging es sportlich steil bergab. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt nur noch drei Punkte. Der einzige Sieg an den vergangenen acht Spieltagen gelang gegen das punktlose Schlusslicht Fatih Ingolstadt.