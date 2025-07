Frischer Wind für die SG Rottenburg/Oberhatzkofen

Pünktlich zum ersten Aufgalopp der Sommervorbereitung vor vier Wochen konnte die SG Rottenburg/Oberhatzkofen fünf neue Gesichter in ihren Reihen begrüßen. Mit Lucas Neumaier, Julian Groß, Simon Faltermeier, Michael Ernle und Simon Linseis traten fünf Jungs aus dem eigenen SG-Nachwuchs den Weg in den Seniorenbereich an.







Nach einem guten vierten Platz in der abgelaufenen Saison möchte die Truppe dieses Jahr im gleichen Tabellenbereich landen. Max Kremser, sportlicher Leiter im SG-Verbund, weiß die diesjährige Klasse gut einzuordnen und freut sich ebenso auf seine neuen Teamkollegen: "Die Kreisklasse Kelheim ist definitiv noch einen Tick stärker als letztes Jahr. Viele Mannschaften haben sich hochkarätig verstärkt und sind weiter als vergangene Saison. Allerdings wird das Titelrennen in dieser Spielzeit meiner Meinung länger offen bleiben als die letzten Jahre. Mit unseren fünf Jungs aus dem eigenen Nachwuchs haben wir ebenfalls Qualität in der Breite dazu gewonnen und wollen auch dieses Jahr eine ordentliche Rolle in der Klasse spielen.“