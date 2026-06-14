Frischer Wind für die Jüchener Offensive

Was war das für eine erste Saison in der Oberliga für den VfL Jüchen-Garzweiler. Nach einem Topstart sah es zum Ende der Hinrunde aus, als sei der Klassenverbleib nur noch eine Formsache. Doch der zweite Saisonabschnitt geriet zu einer zähen Angelegenheit, in dieser unglaublich ausgeglichenen Liga wurde es noch mal verdammt eng, erst am vergangenen Sonntag mit einem überraschenden Sieg in Uerdingen war das Ticket für die zweite Oberliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte gebucht. Da passte es gut, dass sich ein Jüchener Tross bereits am Montagmorgen auf den Weg nach Mallorca machte, um sich von dem nervlichen Stress zu erholen. Genießen konnten die mitgereisten VfL-Verantwortlichen ihre Zeit auf der Mittelmeerinsel umso mehr, als sie die Hauptarbeit in Sachen Kaderplanung schon in den Wochen zuvor erledigt hatten.
„Als wir in Uerdingen 0:1 zurücklagen, waren wir abgestiegen. Dass wir am Ende trotzdem noch Achter werden, zeigt, wie verrückt die Oberliga-Saison war“, erklärt Jüchens Sportlicher Leiter Achim Venten, der noch bis Dienstag mit neun weiteren Jüchenern auf Mallorca weilt, während ein Teil der Reisegruppe vom Niederrhein schon wieder in der Heimat ist. „Leider haben wir es viel zu spannend gemacht“, betont Venten. Das lag unter anderem daran, dass die Jüchener in der entscheidenden Phase der Saison auf ihren Kapitän, den Ex-Profi Tim Heubach, verletzungsbedingt verzichten mussten. Dadurch fehlte nicht nur der emotionale Anführer auf dem Feld, durch den Ausfall des erfahrenen Innenverteidigers ging auch defensive Stabilität verloren.
Dass die Jüchener mit nur 42 Gegentoren in der Endabrechnung statistisch dennoch die beste Defensive der Liga stellten, zeigt, dass sie kein grundsätzliches Problem in diesem Mannschaftsteil haben. „Wir standen hinten gut und verlieren kaum Leute“, sagt Venten. Ein Problem könnte der VfL allenfalls perspektivisch bekommen, weil das Innenverteidiger-Pärchen mit Heubach (38) und Jochen Schumacher (37) in Summe schon stark auf die 80 zugeht. Doch weil die beiden sich voll zu einer weiteren Saison im Jüchener Trikot bekannt haben, ist der Generationswechsel nur zaghaft eingeleitet worden. Unter den vier Jugendlichen, die aus der A-Jugend des Partnervereins SV Bedburdyck/Gierath kommen, befindet sich in Gestalt von Luca Schiffer eben auch ein Innenverteidiger.
Insgesamt lag der Fokus bei der Kaderplanung aber auf der Offensive, denn dort hatten die Jüchener die ganze Saison über das offensichtlichste Problem. Sie erspielten sich zu wenig Chancen und trafen auch viel zu selten. War der Wert von 28 Treffern in der Hinrunde noch ganz okay, geriet die Tormaschine nach der Winterpause richtig ins Stocken. Ohne den aus disziplinarischen Gründen aussortierten Glayne Wago kamen nur 19 Jüchener Tore hinzu. Mit insgesamt 47 Treffern war der VfL das drittharmloseste Team der Oberliga. „Wir haben mehr Tempo nach vorne und mehr Abschlussqualität im Strafraum verpflichtet“, erklärt Achim Venten.
Die personifizierte Torgefahr bekommen die Jüchener durch eine Rückholaktion in den Kader. Sie konnten Fatlum Ahmeti überzeugen, wieder das VfL-Trikot überzustreifen. In der Saison 2023/2024 schoss er die Jüchener mit 28 Toren aus 38 Spielen in die Oberliga, suchte dann aber beim FC Kosova in Düsseldorf eine neue Herausforderung. Nachdem es nach einer starken ersten Saison dort in der vergangenen Spielzeit nicht mehr so gut lief, kehrt der mittlerweile 33-Jährige nun zurück. Eher in die Kategorie Perspektivspieler fällt die Verpflichtung von Nick Rauschen, doch der 19 Jahre alte Stürmer kommt aus der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck mit der Empfehlung von 25 Toren aus 20 Spielen.
Für zusätzliche Geschwindigkeit auf den Flügeln haben die Jüchener auch gesorgt. Zum einen kommt Luis Giesen vom Landesliga-Vizemeister SC Kapellen, bei dem er in drei Jahren zwar auch einige Tore erzielte, aber vor allem als Vorlagengeber glänzte. Zusätzlich wurde der 23-jährige Johannes Minkiti verpflichtet, der auch schon mal eine Saison für Kapellen stürmte, zuletzt aber drei Jahre für Victoria Mennrath in der Landesliga kickte. „Er ist noch entwicklungsfähig“, weiß Achim Venten, der sich ein weiteres Mal in Mennrath bediente. Von dort kommt fürs offensive Mittelfeld auch Max Lambertz, der zuvor während seines Studiums einige Jahre in den USA gekickt hatte.
Ganz abgeschlossen haben die Jüchener ihre Personalplanungen allerdings noch nicht. Gesucht wird ein weiterer Linksverteidiger, weil unklar ist, wie lange Justin Francis mit seiner schweren Knieverletzung noch ausfällt. Ausschau halten die Jüchener auch noch nach einem dritten Keeper für das nach dem Weggang von Björn Nowicki neu aufgestellte Torhüterteam. Als klare Nummer eins soll der lange bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete und letztlich aus Bedburdyck nach Jüchen gewechselte Maurice Bender (20) in die Saison gehen.
Dahinter feiert Felix Thienel ein Comeback, der lange für Jüchen gespielt hatte, sich dann aber mit nur 25 Jahren entschied, Torwarttrainer zu werden. Zwar sehen sich die Jüchener auch mit dem bisherigen Kader schon gut aufgestellt, dennoch hat Venten Respekt vor der neuen Saison. „Da kommen dicke Brocken runter“, sagt er mit Blick auf Teams wie die Fortuna-Reserve aus Düsseldorf, den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert.
Abgänge Björn Nowicki (Sparta Bilk),Yuta Inoue (KFC Uerdingen), Merveil Tekadiomona (ASV Mettmann), Miguel Bügler (FC Wegberg-Beeck), Alen Muratovic, Giovanni Multari (beide Ziel unbekannt), Fumihiro Tabuse (Karriereende)
Vorbereitung Die Jüchener starten am Sonntag, 5. Juli, in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am Wochenende darauf stehen die ersten Testspiele gegen den SC Schiefbahn (Freitag) und gegen die SpVg Odenkirchen (Samstag) an.