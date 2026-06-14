Frischer Wind für die Jüchener Offensive Am Ende der ersten Saison in der Oberliga musste der VfL Jüchen-Garzweiler noch mal kräftig zittern, doch unter dem Strich reichte es zum Klassenverbleib. Bei der Kaderplanung für die neue Saison sind die Jüchener weit, aber noch nicht am Ziel. von RP / David Beneke · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Fatlum Ahmeti kehrt zum VfL Jüchen zurück. – Foto: SJ

Was war das für eine erste Saison in der Oberliga für den VfL Jüchen-Garzweiler. Nach einem Topstart sah es zum Ende der Hinrunde aus, als sei der Klassenverbleib nur noch eine Formsache. Doch der zweite Saisonabschnitt geriet zu einer zähen Angelegenheit, in dieser unglaublich ausgeglichenen Liga wurde es noch mal verdammt eng, erst am vergangenen Sonntag mit einem überraschenden Sieg in Uerdingen war das Ticket für die zweite Oberliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte gebucht. Da passte es gut, dass sich ein Jüchener Tross bereits am Montagmorgen auf den Weg nach Mallorca machte, um sich von dem nervlichen Stress zu erholen. Genießen konnten die mitgereisten VfL-Verantwortlichen ihre Zeit auf der Mittelmeerinsel umso mehr, als sie die Hauptarbeit in Sachen Kaderplanung schon in den Wochen zuvor erledigt hatten.

„Als wir in Uerdingen 0:1 zurücklagen, waren wir abgestiegen. Dass wir am Ende trotzdem noch Achter werden, zeigt, wie verrückt die Oberliga-Saison war“, erklärt Jüchens Sportlicher Leiter Achim Venten, der noch bis Dienstag mit neun weiteren Jüchenern auf Mallorca weilt, während ein Teil der Reisegruppe vom Niederrhein schon wieder in der Heimat ist. „Leider haben wir es viel zu spannend gemacht“, betont Venten. Das lag unter anderem daran, dass die Jüchener in der entscheidenden Phase der Saison auf ihren Kapitän, den Ex-Profi Tim Heubach, verletzungsbedingt verzichten mussten. Dadurch fehlte nicht nur der emotionale Anführer auf dem Feld, durch den Ausfall des erfahrenen Innenverteidigers ging auch defensive Stabilität verloren. Dass die Jüchener mit nur 42 Gegentoren in der Endabrechnung statistisch dennoch die beste Defensive der Liga stellten, zeigt, dass sie kein grundsätzliches Problem in diesem Mannschaftsteil haben. „Wir standen hinten gut und verlieren kaum Leute“, sagt Venten. Ein Problem könnte der VfL allenfalls perspektivisch bekommen, weil das Innenverteidiger-Pärchen mit Heubach (38) und Jochen Schumacher (37) in Summe schon stark auf die 80 zugeht. Doch weil die beiden sich voll zu einer weiteren Saison im Jüchener Trikot bekannt haben, ist der Generationswechsel nur zaghaft eingeleitet worden. Unter den vier Jugendlichen, die aus der A-Jugend des Partnervereins SV Bedburdyck/Gierath kommen, befindet sich in Gestalt von Luca Schiffer eben auch ein Innenverteidiger.

Insgesamt lag der Fokus bei der Kaderplanung aber auf der Offensive, denn dort hatten die Jüchener die ganze Saison über das offensichtlichste Problem. Sie erspielten sich zu wenig Chancen und trafen auch viel zu selten. War der Wert von 28 Treffern in der Hinrunde noch ganz okay, geriet die Tormaschine nach der Winterpause richtig ins Stocken. Ohne den aus disziplinarischen Gründen aussortierten Glayne Wago kamen nur 19 Jüchener Tore hinzu. Mit insgesamt 47 Treffern war der VfL das drittharmloseste Team der Oberliga. „Wir haben mehr Tempo nach vorne und mehr Abschlussqualität im Strafraum verpflichtet“, erklärt Achim Venten. Fatlum Ahmeti kehrt zurück Die personifizierte Torgefahr bekommen die Jüchener durch eine Rückholaktion in den Kader. Sie konnten Fatlum Ahmeti überzeugen, wieder das VfL-Trikot überzustreifen. In der Saison 2023/2024 schoss er die Jüchener mit 28 Toren aus 38 Spielen in die Oberliga, suchte dann aber beim FC Kosova in Düsseldorf eine neue Herausforderung. Nachdem es nach einer starken ersten Saison dort in der vergangenen Spielzeit nicht mehr so gut lief, kehrt der mittlerweile 33-Jährige nun zurück. Eher in die Kategorie Perspektivspieler fällt die Verpflichtung von Nick Rauschen, doch der 19 Jahre alte Stürmer kommt aus der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck mit der Empfehlung von 25 Toren aus 20 Spielen.