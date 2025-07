Frischer Wind für den TSV Barsinghausen

– Foto: André Nückel

Der TSV Barsinghausen sammelte in der vergangenen Saison 42 Punkte und konnte nach dem Aufstieg die Klasse halten. Drei Punkte hatte der TSV Abstand auf das rettende Ufer. In der kommenden Saison soll der Klassenerhalt noch schneller gesichert werden. Dafür stellte der Verein via Instagram nun zwei Neuzugänge vor..

Zum einen wird Maurice Lapöhn die Außenbahn des Landesligisten verstärken. Der 23-Jährige wurde beim JFV Calenberger Land ausgebildet und stand seit einigen Jahren für die U23 von Egestorf-Langreder in der Bezirksliga auf dem Feld. Insgesamt sammelte der temporeiche Lapöhn in dieser Liga 105 Einsätze. In der abgelaufenen Saison führte er die U23 des Oberligisten als Kapitän aufs Feld und absolvierte 30 Spiele, davon 29 über die vollen 90 Minuten. Beim TSV Barsinghausen freut man sich über den Neuzugang, wie das Trainerteam Pagano/Diaz durchblicken ließ: „Maurice passt ideal in unser Profil. Dynamisch, schnell, griffig – und bestens ausgebildet.“ Auch der Neuzugang selbst äußerte sich positiv über den Wechsel: „Nach vier intensiven Jahren in der Bezirksliga ist es Zeit für den nächsten Schritt. Ich freue mich riesig auf die neue Saison – und bin überzeugt, dass wir als Team richtig was erreichen können!“

Vom Ligakonkurrenten Mit dem 19-Jährigen Angelos Livas kommt ein Spieler, der in der Landesliga kein Unbekannter ist. Der zentrale offensive Mittelfeldspieler wurde im NLZ von Eintracht Braunschweig ausgebildet und schnürte für die Löwen bis zur U17 die Schuhe. Weiter ging es ebenfalls beim JFV Calenberger Land. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Kreativspieler dann sein erstes Herrenjahr beim 1. FC Wunstorf, dem Ligakonkurrenten. 27 Mal stand Livas auf dem Feld und startete dabei elf Mal.