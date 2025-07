Frischer Wind für den SV Nordsode

Am Ende der abgelaufenen Saison konnte sich der SV Nordsode krönen. Mit 97 Toren und 62 Punkten erreichte man den zweiten Platz in der ersten Kreisklasse, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Kreisliga war. Damit dort auch schnellstmöglich der Klassenerhalt eingefahren wird, wurde man nun auf dem Transfermarkt tätig.

Denn man konnte sich mit Malte Wulferding verstärken. Der Familienmensch ist mittlerweile in Worpswede wohnhaft und suchte nach einer neuen sportlichen Bleibe. Seine letzten Spiele im Fussball bestritt der zentrale Mittelfeldspieler für den TuS Sulingen im Jahre 2021 in der Landesliga Hannover, in der Wulferding als Stammspieler agierte. Nun also der Neustart beim Kreisliga-Aufsteiger.

Das nächste Testspiel von Nordsode wird dann am kommenden Donnerstag gegen den TSV Gnarrenburg aus der ersten Kreisklasse in Rotenburg stattfinden.