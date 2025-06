"Frischer Wind" für den SV Kriftel

Kriftel. Auf dem neunten Tabellenplatz schloss der SV Kriftel die abgelaufene Saison in der Kreisoberliga Main-Taunus ab. Die gleiche Endplatzierung der Vorsaison - und dennoch verbesserte sich der Verein von einem Abstiegskandidaten zu einem Team, dass "an guten Tagen jeden schlagen" könne. So Tomas Pelayo, der beim Sportverein seit zwei Jahren an der Seitenlinie steht, nunmehr in seine dritte Saison geht und gleichzeitig einige Neuzugänge verkündet.

Dominik Loncar wird den SV Kriftel in Richtung FC Posavina Frankfurt verlassen, Mika Binzen wird aufgrund seines Studiums ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Abdelilah Bentaayate - 41 Jahre alt - wird zudem seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen, bestätigt Pelayo. Immerhin kam der Routinier unter ihm mehr als 50 Mal zum Einsatz, war eine der Säulen der Mannschaft.

Ferner wird Torhüter Luis Nauheimer nach Auslandsaufenthalt zurückkehren. "Der Fokus lag auf der Defensive", freut sich Pelayo über "Allrounder" Stefan Enders, der sich vom FC Heisenrat dem SVK anschließen wird. Pelayo aus gemeinsamen Verbandsliga-Zeiten bei Germania Schwanheim kennt. Hinzu kommt Mourad Azouzi (Viktoria Sindlingen), der das zentrale Mittelfeld verstärken soll. "Aber wollten uns aber auch auf dem Flügel verstärken", bestätigt Pelayo zeitgleich auch die Transfers von Anas Moussaoui (VfB Unterliederbach) und Yassine Bouaddiss (U19 SV Zeilsheim). Zudem wird Pelayo künftig seinen Sohn Santiago (U19 VfB Unterliederbach) in seiner Mannschaft begrüßen dürfen. "Das war eine Eigenaktion vom Spielausschuss", verrät er und betont: "Wir sind mit allen Transfers zufrieden." Weitere können noch folgen - ein Back-up für das Sturm-Duo Jan Radtke (31 Tore) und Moritz Dirnbeck (22 Tore) sei noch in Planung.

Durch Neuzugänge "frischen Wind" erzeugen

Aprospos Sturm-Duo: Kriftel stellte in der abgelaufenen Saison mit 106 Treffern die zweitbeste Offensive. Wermutstropfen auf der anderen Seite, dass der Ball ebenfalls 79-Mal im eigenen Netz zappelte. "Das ist gewissermaßen auch unserer offensiven Spielweise geschuldet", weiß Pelayo, ohne dabei die Gegentreffer-Flut von der Hand zu weisen. "Wir wollen uns offensiv und defensiv verändern", kündigt er zeitgleich an und verweist an die Neuzugänge, die zu einer stabileren Abwehr ihren Beitrag leisten sollen. "Frischen Wind reinkriegen", heißt dafür die Devise.

Nach Sieg bei Meister Türk Kelsterbach war Pulver verschossen

Dieser wehte auch zu Beginn der vergangenen Saison - immerhin eröffnete man mit einem fulminanten 14:0 gegen den FC Schwalbach. Pelayos Team spielte eine solide Saison, schnitt am Ende auf Platz neun ab, wie bereits die Saison davor. "Wir hatten schon sehr früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun gehabt", erinnert der ehemalige Schwanheim-Coach, der gemeinsam mit Co-Trainer Kerem Senses die Geschicke leitet. Denn: "Wir haben vor zwei Jahren einen absoluten Abstiegskandidaten übernommen und haben daraus eine stabile KOL-Mannschaft gemacht, die an guten Tagen jeden schlagen kann". In der aktuellen Spielzeit war der 2:1-Erfolg beim späteren Meister Türk Kelsterbach ein Highlight, zeitgleich aber auch ein Negativ-Knackpunkt: "Da haben wir unser komplettes Pulver verschossen". Kriftel blieb die nächten fünf Spiele sieglos.

Eigene Krifteler Talente in den Herrenbereich einbinden

Nun gehe es darum, den "Lernprozess zu beschleunigen, damit wir stabiler werden". Auch weil Pelayo mit einer starken Konkurrenz in der kommenden Saison rechnet. "Konstanter werden, mehr Ertrag herausholen", alles Vorsätze, die die Krifteler in höhre Tabellenregionen bringen soll. Mit einer stabilen Achse um Abwehrchef Dennis Reuter, Hamza Bouchen im Mittelfeld und den beiden Offensiv-Assen Dirnbeck und Radtke könne nun aufgebaut werden. Den eingeschlagenen Weg des Vereins - Pelayo ist zeitgleich auch als Jugendleiter aktiv - soll weiterhin mit jungen Talenten aus der eigenen Jugend fortgeführt werden. "Wir wollen in Zukunft nicht mehr A-Junioren aus anderen Vereinen holen", betont Pelayo. Verweist dabei an einige ehemalige Krifteler Jugendspieler, die nun bei anderen Vereinen Halt gefunden haben. Klar ist, aus der aktuellen Mannschaft sind ebenfalls einige Spieler aus dem Jahrgang 2001 dabei, die mit dem SV Kriftel den Aufstieg in die A-Jugend Gruppenliga schafften.