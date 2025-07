Frischer Wind für den Herrenbereich des FC

Der FC Wald/Süssenbach kann sich zur neuen Saison auf viele junge Talente freuen, welches sie bereits im abgelaufenen Jahr bei Spielen der Herrenmannschaften als auch im winterlichem Trainingslager in Sokolov unter Beweis gestellt haben.

Ein großer Dank gilt in diesem Zuge unserem Jugendtrainerteam rund um den 1. Jugendleiter Martin Rittner, welche in den letzten Jahren unserer Jugendabteilung frischen Schwung eingehaucht haben, was aktuell auch an den vielen Jugendspielern in den verschiedensten Mannschaften sichtbar wird.