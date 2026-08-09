„Frischer Wind“: Bornheim will sich Personalumbruch zunutze machen

Einzig zwei Landesliga-Spielzeiten brauchte der SSV Bornheim, um zur Saison 2025/26 den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga gelang dem SSV eine für viele nicht zu erwartende Sensation. Ein Jahr später können sich die Verantwortlichen erneut ordentlich auf die Schultern klopfen. Mit dem achten Tabellenplatz übertrumpfte der Liga-Neuling jegliche Erwartungen und entpuppte sich zum mit Abstand erfolgreichsten Aufsteiger. Nun steht der SSV unmittelbar vor dem Start in seine zweite Mittelrheinliga-Saison, und hat personell ordentlich umgekrempelt.
Ein Mann, der die Früchte des Erfolgs wie kaum ein anderer trägt, heißt Patrick Schmitz. Der 34-jährige Übungsleiter, der die Herrenmannschaft der Bornheimer zur Bezirksliga-Saison 2020/21 übernahm und auf Anhieb in die obere Tabellenregion führte - Corona bremste den starken Saisonstart mit 21 Punkten aus acht Spielen aus - führte den Klub drei Jahre nach seiner Installierung in die Landesliga. Auf eine mehr als ordentliche Auftaktsaison (Platz sechs) folgte mit der Meisterschaft im Folgejahr der größte Triumph der Vereinshistorie. Da war es fast schon folgerichtig, dass Schmitz seine Mannen im ersten Mittelrheinliga-Jahr auf Anhieb auf einen einstelligen Tabellenplatz coachte.
Nach insgesamt 16 Jahren im Klub - als Spieler wie auch als Trainer - ist zur neuen Saison jedoch Schluss. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim FC Hennef 05 und einem Joker-Tor im letzten Heimspiel verabschiedete sich der scheidende Übungsleiter wie es sich für eine Vereinsikone gehört. Grund für das Lebewohl waren private wie auch berufliche Gründe. Nun steht mit Andreas Biermann sein Nachfolger an der Seitenlinie in Bornheim. Der 34-Jährige ist aber längst kein Unbekannter, ganz im Gegenteil. Wie auch Schmitz kam Biermann 2020 ins Trainerteam des SSV, agierte seither eng an seiner Seite als Co-Trainer. Auch seine Arbeit trug maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre bei, und wurde nun mit dem Trainerstuhl belohnt. Für den neuen Übungsleiter ist die Rolle als Cheftrainer dabei dennoch nicht gänzlich neu, wie Biermann erklärt:
„Patrick hat schon über Jahre beruflich wie auch privat immer mehr Gewichtung legen müssen und musste dementsprechend beim Fußball immer einen Schritt kürzer treten. Wir haben uns deshalb schon länger darauf vorbereitet, dass Patrick diesen Schritt gehen muss. Ich habe dementsprechend auch mehr Verantwortung bekommen und immer mal Trainingseinheiten und auch Spiele übernommen. Dementsprechend ist der Schritt garnicht so groß, wie es von außen vielleicht scheint“, ordnet der langjährige Co-Coach ein und freut sich über das Vertrauen des Vorstands: „Ich wurde da also ganz gut herangeführt und fühle mich jetzt an der richtigen Position.“ Dass der Cheftrainer jedoch nun in große Fußstapfen tritt, verunsichert Biermann keinesfalls: „Ich glaube jeder im Verein hätte vor der abgelaufenen Saison blind unterschrieben, dass wir auf Platz acht landen. Wir haben einfach richtig schnell Entwicklungsschritte gemacht und die richtigen Schlüsse gezogen. Jetzt gilt es, dass wir Routinen reinbekommen, Automatismen entwickeln und die positiven Dinge beibehalten. Da sind wir auf einem guten Weg.“
Dabei hat sich nicht nur auf der Trainerbank einiges verändert. Auch in Sachen Kaderstruktur hat sich beim SSV Bornheim im Sommer viel getan. Während mit Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld & Marius Jennes (alle SSV Merten), Stefano Alicate, Danny Simmo & Luis Rath (alle SV Rot-Weiß Mehrl), Paul Nerb (Auslandssemester), Kevin Biermann (Karrierende), Luca-Maximilian Reuschenbach (Pause), Meik Tschaikowski (FV Bonn-Endenich) und Younes Khabbach (Ahrweiler BC 1920) in Summe elf Akteure den Verein verlassen haben, haben sich die Bornheimer auch tatkräftig neu verstärkt.
Neben den Defensivkräften Luca Struzyna (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Sebastian Pietrek (Bonner SC), Johannes Lemm (FC Hennef 05), Maximilian Köps (zweite Mannschaft) und Amadou Keita (SC Fortuna Bonn) verstärken Joshua Osawe & Kai Nierada (beide SC Fortuna Bonn) das Mittelfeld der Blau-Weißen. Hinzu kommen die Verpflichtungen von Tim Stein (Sportfreunde Ippendorf) und Richy Massek (1. FC Spich) sowie der aus der Zweitreserve hochgezogene Fahim Mede, die die Offensivabteilung um Kapitän Julio Molongua ergänzen.
Diesen großen Personalumbruch gilt es nun zunächst einmal aufzufangen, wie auch Neu-Coach Biermann weiß: „Wir haben im Sommer viel gemacht. Für mich ist entscheidend, dass bei jedem Spieler eine gewisse Eigenmotivation zu sehen ist, von daher ist es in Ordnung, dass der ein oder andere Spieler uns verlassen hat. Wir haben aber auch große Qualität und viele junge Spieler mit großem Potenzial dazubekommen. Das wichtigste ist, dass wir durch den Umbruch frischen Wind spüren, deshalb sehe ich im Umbruch auch eine Chance“, schlussfolgert der Übungsleiter und führt an: „Wenn du jahrelang in der ein und selben Konstellation zusammenarbeitest, dann hat man so ein gewisses Abnutzungsgefühl. Aktuell haben wir eine sehr positive Stimmung im und ums Team, deshalb sehe ich auch keinen weiteren Handlungsbedarf.“
Derzeit befindet sich der SSV Bornheim - wie die 15 anderen Ligakonkurrenten auch - mitten in der Vorbereitung. Am heutigen Sonntag gastiert die Biermann-Elf zum bislang fünften Testspiel bei Landesligist Sportvereinigung Deutz 05. Mit Blick auf die bisherige Ausbeute kann sich der Übungsleiter kaum beklagen: Auf einen 8:0-Kantersieg gegen Bezirksligist Rot-Weiß Mehrl folgte ein 3:2-Erfolg über Oberligist FV Engers 07 und ein ungefährdeter 4:0-Sieg gegen den unterklassigen SSV Homburg-Nümbrecht. Einzig gegen Landesligist SV Schlebusch (1:2) musste sich der SSV knapp geschlagen geben. Dementsprechend positiv fällt auch das bisherige Zwischenfazit des Trainers aus:
„Die Vorbereitung läuft bisher hervorragend. Ich habe nicht gedacht, dass die Entwicklung so schnell so gut läuft. Die Führungsspieler arbeiten und führen hervorragend, der Teamgeist und die Gier innerhalb der Mannschaft sind super. Das sieht man dann auch in den Spielen“, findet Biermann ausschließlich positive Worte über den bisherigen Vorbereitungsverlauf und resümiert: „Wir haben natürlich noch viel Luft nach oben, aber bislang läuft alles super positiv.“ Die Aussichten auf den nahenden Saisonstart sind demzufolge nicht gerade die schlechtesten. Das sollten sie auch nicht sein, schließlich wartet mit Vorjahres-Vizemeister Siegburger SV 04 im Mittelrheinpokal (23.08.) bereits in zwei Wochen ein echter Brocken auf die Bornheimer. Anschließend empfängt der SSV den TuS Blau-Weiß Königsdorf zum Ligaauftakt in der Provinzial Arena (30.08.). Aus Sicht von Biermann ein nur schwer einzuschätzender Kontrahent:
„Königsdorf einzuschätzen fällt mir ein bisschen schwer, auch da hat sich im Sommer personell einiges getan. Unterm Strich gucke ich da aber auch nicht so im Detail drauf. Ich glaube, dass wir uns nicht verstecken müssen und wir - wenn wir so weitermachen wie bisher - mit gutem Gewissen in das Spiel reingehen können. Wir wollen mutig und mit breiter Brust auftreten“, analysiert der Coach und resultiert: „Zu was es am Ende reicht, da gehört auch immer ein bisschen Glück mit dazu.“
Ähnlich vorsichtig fällt auch die Einschätzung hinsichtlich des formulierten Saisonziels aus: „Wenn du nach zwei Jahren in der Landesliga in die Mittelrheinliga aufsteigst, gleicht das einer Sensation. Das gleiche gilt für Platz acht in der Premierensaison. Ich habe klar gesagt, dass das zweite Jahr nicht umsonst als schwierig betitelt wird. Deshalb kann es für uns erstmal nur um den Klassenerhalt gehen“, tritt der Übungsleiter bewusst auf die Euphoriebremse, vermerkt aber zugleich: „Wenn wir gut aus den Startlöchern kommen, können wir sicher auch über ein Sekundärziel sprechen. Aber das müssen wir dann erstmal abwarten.“