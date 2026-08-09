„Frischer Wind“: Bornheim will sich Personalumbruch zunutze machen Mittelrheinliga: Der SSV Bornheim hat seine erste Mittelrheinliga-Saison erfolgreich hinter sich gebracht. Nun steht der SSV um Neu-Trainer Andreas Biermann vor dem „verflixten“ zweiten Jahr. Nach dem Abgang von Erfolgscoach Patrick Schmitz hat sich personell einiges geändert. von · Gestern, 13:30 Uhr · 0 Leser

Andreas Biermann (l.) tritt die Nachfolge von Erfolgscoach Patrick Schmitz (r.) an. – Foto: LaBima

Einzig zwei Landesliga-Spielzeiten brauchte der SSV Bornheim, um zur Saison 2025/26 den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga gelang dem SSV eine für viele nicht zu erwartende Sensation. Ein Jahr später können sich die Verantwortlichen erneut ordentlich auf die Schultern klopfen. Mit dem achten Tabellenplatz übertrumpfte der Liga-Neuling jegliche Erwartungen und entpuppte sich zum mit Abstand erfolgreichsten Aufsteiger. Nun steht der SSV unmittelbar vor dem Start in seine zweite Mittelrheinliga-Saison, und hat personell ordentlich umgekrempelt.

Biermann tritt in große Fußstapfen Ein Mann, der die Früchte des Erfolgs wie kaum ein anderer trägt, heißt Patrick Schmitz. Der 34-jährige Übungsleiter, der die Herrenmannschaft der Bornheimer zur Bezirksliga-Saison 2020/21 übernahm und auf Anhieb in die obere Tabellenregion führte - Corona bremste den starken Saisonstart mit 21 Punkten aus acht Spielen aus - führte den Klub drei Jahre nach seiner Installierung in die Landesliga. Auf eine mehr als ordentliche Auftaktsaison (Platz sechs) folgte mit der Meisterschaft im Folgejahr der größte Triumph der Vereinshistorie. Da war es fast schon folgerichtig, dass Schmitz seine Mannen im ersten Mittelrheinliga-Jahr auf Anhieb auf einen einstelligen Tabellenplatz coachte. Nach insgesamt 16 Jahren im Klub - als Spieler wie auch als Trainer - ist zur neuen Saison jedoch Schluss. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim FC Hennef 05 und einem Joker-Tor im letzten Heimspiel verabschiedete sich der scheidende Übungsleiter wie es sich für eine Vereinsikone gehört. Grund für das Lebewohl waren private wie auch berufliche Gründe. Nun steht mit Andreas Biermann sein Nachfolger an der Seitenlinie in Bornheim. Der 34-Jährige ist aber längst kein Unbekannter, ganz im Gegenteil. Wie auch Schmitz kam Biermann 2020 ins Trainerteam des SSV, agierte seither eng an seiner Seite als Co-Trainer. Auch seine Arbeit trug maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre bei, und wurde nun mit dem Trainerstuhl belohnt. Für den neuen Übungsleiter ist die Rolle als Cheftrainer dabei dennoch nicht gänzlich neu, wie Biermann erklärt:

„Patrick hat schon über Jahre beruflich wie auch privat immer mehr Gewichtung legen müssen und musste dementsprechend beim Fußball immer einen Schritt kürzer treten. Wir haben uns deshalb schon länger darauf vorbereitet, dass Patrick diesen Schritt gehen muss. Ich habe dementsprechend auch mehr Verantwortung bekommen und immer mal Trainingseinheiten und auch Spiele übernommen. Dementsprechend ist der Schritt garnicht so groß, wie es von außen vielleicht scheint“, ordnet der langjährige Co-Coach ein und freut sich über das Vertrauen des Vorstands: „Ich wurde da also ganz gut herangeführt und fühle mich jetzt an der richtigen Position.“ Dass der Cheftrainer jedoch nun in große Fußstapfen tritt, verunsichert Biermann keinesfalls: „Ich glaube jeder im Verein hätte vor der abgelaufenen Saison blind unterschrieben, dass wir auf Platz acht landen. Wir haben einfach richtig schnell Entwicklungsschritte gemacht und die richtigen Schlüsse gezogen. Jetzt gilt es, dass wir Routinen reinbekommen, Automatismen entwickeln und die positiven Dinge beibehalten. Da sind wir auf einem guten Weg.“ Biermann: „Sehe im Umbruch eine Chance“ Dabei hat sich nicht nur auf der Trainerbank einiges verändert. Auch in Sachen Kaderstruktur hat sich beim SSV Bornheim im Sommer viel getan. Während mit Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld & Marius Jennes (alle SSV Merten), Stefano Alicate, Danny Simmo & Luis Rath (alle SV Rot-Weiß Mehrl), Paul Nerb (Auslandssemester), Kevin Biermann (Karrierende), Luca-Maximilian Reuschenbach (Pause), Meik Tschaikowski (FV Bonn-Endenich) und Younes Khabbach (Ahrweiler BC 1920) in Summe elf Akteure den Verein verlassen haben, haben sich die Bornheimer auch tatkräftig neu verstärkt.