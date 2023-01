»Frischer Wind«: Bornheim verpflichtet neuen U19-Trainer

Neues Jahr, neue Vorsätze. Der SSV Bornheim verpflichtete pünktlich zur Winterpause Oliver Johann Ewy als neuen Trainer der U19-Junioren für die laufende Mittelrheinliga-Saison 2022/2023 und löst damit Interimstrainer Bobby Diki Jose Soumajea ab.

„Als mich der Verein anrief und seine Anfrage platzierte, wusste ich, dass es keine einfache Aufgabe sein wird. Die Mannschaft ist unter schwierigen Umständen in die Saison gestartet; der Tabellenstand nicht sehr motivierend. Aber nur wer eine Herausforderung annimmt, kann diese auch meistern, kann mehr über seine Stärken und Schwächen lernen, und an Erfahrung gewinnen. Mit dieser Botschaft habe ich das erste Training eröffnet und meine Pläne für die Rückrunde präsentiert.”, so der neue Trainer.

Wenige Tage später schon stand er an der Außenlinie im letzten Pflichtspiel der Hinrunde gegen den FV Wiehl. Mit neuer spielerischer Ausrichtung hatte Bornheim die als Favoriten angereisten Gäste bis zur 89. Minute unter Kontrolle (24' Meik Tschaikowski, 38' Gian-Luca Oswald). In wortwörtlich letzter Minute erzielte der FV Wiehl den Ausgleich per Freistoß (90' Nico Allerdings). Auch wenn sich die Bornheimer damit mit nur einem Punkt in die Winterpause verabschieden konnten, wird es sicherlich nicht das letzte Spitzenspiel dieser Art gewesen sein.