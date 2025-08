– Foto: Rene Heinze

Frischer Wind beim TSV Berlstedt Neumark Mit einem Mix aus Rückkehrern und Eigengewächsen startet der TSV Berlstedt mit viel Elan in die neue Spielzeit. Gleich vier neue Gesichter stoßen zum Männerteam – drei davon stammen direkt aus dem eigenen Nachwuchs. Einziger externer Neuzugang ist Lukas Kaufmann, der nach einer längeren Pause und zwei aktiven Jahren beim SV Am Ettersberg nun wieder die Schuhe für seinen Heimatverein schnürt.

Lukas Kaufmann: Mit Spielpraxis zurück zum Heimatverein Der inzwischen 22-jährige Flügelspieler ist in Berlstedt kein Unbekannter. Schon in der Jugend lief Lukas Kaufmann bis zur B-Jugend für den TSV auf – damals trainiert von seinem Vater Daniel. Anschließend legte er eine rund sechsjährige Pause vom aktiven Fußball ein, bevor er beim SV Am Ettersberg wieder einstieg. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er dort Spielpraxis in der ersten und zweiten Mannschaft. Im Mai fiel schließlich die Entscheidung, in seinen Wohnort zurückzukehren und künftig wieder für den TSV aufzulaufen. Kaufmann gilt als lauf- und spielstarker Außenbahnspieler, der dem Offensivspiel der Blau-Weißen neue Impulse geben soll.

Jonas Triebel: Vom Nachwuchstorjäger zum Hoffnungsträger Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Jonas Triebel. Bereits im Winter kehrte der 18-Jährige aus Ottmannshausen zum TSV zurück. In seiner Jugend war er als Knipser auf dem Kleinfeld bekannt, ehe er in der C-Jugend zum SC 1903 Weimar wechselte. Dort entwickelte er sich über vier Jahre hinweg weiter und bewies auch in der Großfeldzeit seine Torgefahr – bis zur A-Jugend blieb er dem SC treu. In der Rückrunde der vergangenen Saison schnürte er bereits wieder die Schuhe für die TSV-Nachwuchsmannschaft. Seit Saisonbeginn gehört Triebel nun fest zum Männerteam und will seine Abschlussqualitäten auch auf höherem Niveau unter Beweis stellen. Die Daumen für viele Tore sind gedrückt.