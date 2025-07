Frischer Wind beim SV Kralenriede

Der neue Mann an der Seitenlinie ist kein Unbekannter in Kralenriede: 38 Jahre alt, früher selbst Spieler beim SVK, musste er verletzungsbedingt seine aktive Karriere früh beenden. Was folgte, war eine beeindruckende Trainerlaufbahn: Vom Co-Trainer in der Bezirksliga beim SVK über Hospitationen bei Eintracht Braunschweig U19, dem 1. FC Magdeburg und dem VfV Hildesheim, bis hin zum Cheftrainerposten in Hildesheim mit dem krönenden Erfolg des Niedersachsenpokals und einem DFB-Pokalspiel gegen Elversberg.

Rückkehr mit Herz: Björn Kollecker bringt Profiwissen in den Kreisligafußball

Jetzt kehrt Kollecker zurück und sieht das keinesfalls als Rückschritt: „Jeder sagt, es wäre ein Rückschritt, aber so sehe ich das überhaupt nicht. Ich will der Region etwas meiner Erfahrung zurückgeben und gekoppelt mit meiner neuen Fußballschule denke ich, dass es ein tolles Projekt ist.“

Der neue Trainer trifft auf einen stabilen Kern: „Die Jungs, die aus dem aktuellen Kader zugesagt haben, sind erfahren, charakterlich top und fußballerisch stark.“ Das Ziel ist klar: Taktisch arbeiten, Fitness steigern und als Einheit zusammenwachsen. Doch auch auf dem Transfermarkt war der SVK aktiv wie lange nicht mehr: Zwölf Neuzugänge konnten nach intensiven Gesprächen und zwei Perspektivtrainings verpflichtet werden. Rund 30 Spieler nahmen an jedem dieser Termine teil. Die Idee dahinter: Offenheit, Transparenz und ein echtes Kennenlernen der Mannschaft und Vereinsstruktur.

Diese Neuen verstärken den SV Kralenriede ab sofort:

• Kaan Demirboga (BSC Acosta U19)

• Kerem Demirboga (TSC Vahdet Braunschweig)

• Kaan Kaptan (VfB Rot-Weiß Braunschweig)

• Nils Neugebauer (TSC Vahdet Braunschweig)

• Fabian Vy-Ngoc (TSC Vahdet Braunschweig)

• Chris Filla (TSV Wietze)

• Marlon Oktay (TSC Vahdet Braunschweig)

• Sade Kaba (LFC Braunschweig)

• Sylwester Schendzielorz (BV Germania Wolfenbüttel)

• Endrick Schletze (TVE Veltenhof)

• Patrick Stenzel (MTV Braunschweig)

• Saif Bajaoui (MTV Schandelah/Gardessen)

Ziele: Zusammenhalt, Mentalität und sportlicher Erfolg

Die Erwartungen an das neuformierte Team sind klar definiert: „Ich erwarte, dass jeder 100 % gibt, wir alle an einem Strang ziehen und ein echtes Team formen, in dem sich jeder dem großen Ganzen unterordnet.“ Dabei stehen Charakterbildung, Teamgeist und ein positives Wir-Gefühl im Vordergrund – aber natürlich auch sportlicher Erfolg: „Man ist Sportler und Trainer, um Spiele zu gewinnen. Das ist auch mein persönlicher Anspruch“, erklärt Kollecker.

Mit neuem Trainer, frischem Personal und einem klaren Plan will der SV Kralenriede in der neuen Saison nicht nur sportlich angreifen, sondern sich auch als zukunftsorientierter Amateurverein in der Region positionieren.

Die Fußballszene darf gespannt sein – beim SVK weht in jedem Fall ein frischer Wind!