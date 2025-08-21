Frischer Wind beim SV Biengen – Neun neue Spieler für die Saison 25/26

Beim SV Biengen tut sich was! Zur neuen Saison gibt’s einen echten Umbruch – und gleich neun Neuzugänge, die frischen Schwung bringen werden.

Amir Falahen hat bereits in höheren Ligen gespielt und wird mit seiner Erfahrung und Qualität das Offensivspiel zusammen mit dem Rückkehrer Alieu Sawaneh ankurbeln, der nach überstandener Kreuzbandverletzung und einjährigem Gastspiel in Hausen wieder nach Biengen zurückkehrt. Lamin Jammeh wechselt auch aus Hausen nach Biengen und wird auf der Außenbahn die Offensive verstärken. Dazu wird Rustem Maja seine ersten Akzente im Aktivenbereich setzen. Er wechselt von der Verbandslia A-Jugend des SFE Freiburg nach Biengen und wird ebenfalls die Offensive verstärken.

Für das Mittelfeld konnte Niwar Bamarni verpflichtet werden. Er ist technisch sehr versiert, flexibel einsetzbar und besticht durch seine Übersicht. Für die Abwehr wurden Boi Bang Truong, Leonit Rexhepi und Okacha Kerim Kassim verplichtet. Alle drei sind technisch versiert, Zweikampfstark und werden die Defensive durch Ihre Power wieder auf ein höheres Niveau bringen. Alle vier wechseln von SVO Rieselfeld zu den gelb-schwarzen.