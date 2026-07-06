Frischer Wind beim OFC: Vier Neuzugänge für Oranienburg

– Foto: Diemo Nimptsch

Der Oranienburger FC Eintracht stellt sich für die neue Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga neu auf. Der Verein vermeldet vier Neuzugänge und setzt dabei auf eine Mischung aus ambitionierten jungen Talenten und der Rückkehr eines vertrauten Gesichts.

Ein Neuzugang für die neue Saison

Für die anstehende Spielzeit präsentiert der Oranienburger FC Eintracht mit Phelan Ackerschewski einen interessanten Neuzugang. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom Spandauer SC Teutonia nach Oranienburg und wird künftig für das Team in der Brandenburgliga auflaufen.

Die Rückkehr eines alten Bekannten

Mit Lennart Jäger kehrt ein alter Bekannter und eines der eigenen Nachwuchstalente zurück nach Oranienburg. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen MSV 1919 Neuruppin zum OFC und läuft damit wieder in der heimischen ORAFOL-Arena auf.

Ein junges Talent für die nächsten Schritte

Mit Abdallah Shehadah wechselt ein weiteres junges Talent zum OFC. Der 19-jährige Lehramtsstudent kommt vom Oberligisten BSV Eintracht Mahlsdorf zum Oranienburger FC Eintracht und möchte hier nun seine nächsten Schritte in seiner sportlichen Entwicklung machen.

Aus der DFB-Nachwuchsliga in den Männerbereich

Als junges, ambitioniertes Talent verstärkt zudem Jonas Dietrich den OFC. Der 18-Jährige wechselt vom Berliner AK 07 nach Oranienburg. Er bringt bereits eine Menge Erfahrung aus der U19-DFB-Nachwuchsliga mit und möchte nun beim Verein seine ersten Schritte im Männerbereich machen.

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