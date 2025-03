Frischer Wind bei der SGHU

Die SG Hohenstadt/Untergröningen kann bei ihrer Trainersuche für die kommende Saison Vollzug melden. Nachdem man sich während der Winterpause mit dem aktuellen Spielertrainer Ahmet Akin einvernehmlich darauf geeinigt hatte die Zusammenarbeit im Sommer, nach dann acht Jahren zu beenden, waren die Verantwortlichen in den letzten Wochen in intensiven Gesprächen mit potenziellen Kandidaten. Anfang März war man sich dann sicher, dass man die vakante Trainerposition mit einem Spielertrainer-Duo passend besetzen kann. Vor allem der Nachname des zukünftigen Spielertrainers dürfte Amateurfußballfans ein Begriff sein: Angelo Colletti übernimmt zur Spielzeit 25/26 die Rolle des Übungsleiters bei der SGHU. Er wird ein Tandem mit seinem guten Kumpel und ab Sommer Co-Spielertrainer Fabio Leopardi bilden. Wir haben die beiden im Interview.

Angelo/Fabio: Wir denken, dass das eine gute Kombination ist, wenn wir beide auf dem Feld stehen, da sich der eine um die Offensive (Angelo) und der andere um die Defensive (Fabio) kümmern kann. Das Gute ist, dass wir im Spielgeschehen schneller handeln können und die Kommunikation direkt mit den anderen Spielern haben. Natürlich gibt es auch Nachteile, da man bei Entscheidungen dann schon mal emotional aufgeladener ist, als wenn man draußen auf der Trainerbank sitzt.

Welche Art von Fußball wollt ihr spielen? Worauf legt ihr das Hauptaugenmerk?

Angelo/Fabio: Was für Fußball wir genau spielen wollen, wird sich herauskristallisieren, wenn wir die Jungs besser kennenlernen. In der Anfangsphase müssen wir herausfinden, was am besten zum Team passt. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir einen Teamspirit aufbauen und eine eingeschworene Mannschaft werden. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Sportlich gesehen wissen wir noch nicht, ob es die A-Klasse oder die B-Klasse sein wird. Sollte die SGHU diese Runde absteigen, so wird es unser Ziel sein, so schnell wie möglich in die A-Klasse zurückzukehren. Bei einem Verbleib in der A1, von dem wir aktuell ausgehen, werden wir auch in der neuen Spielzeit versuchen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern.

Was hat euch überzeugt, zur SGHU zu kommen?

Angelo/Fabio: In einem sehr offenen Gespräch mit den Spielleitern Frank Spliethoff (FV Hohenstadt) und Fabian Berroth (TSV Untergröningen) haben wir uns von Anfang an gut verstanden. Die Möglichkeiten und Bedingungen sind hier für den Einstieg als Trainer optimal, da wir nebenbei unsere Trainerscheine bei der SGHU absolvieren können. Hinzu kommt, dass die SGHU eine sehr familiäre Mannschaft ist, was uns beiden als Trainern sehr wichtig ist. Wir können es kaum erwarten, die Jungs kennenzulernen.

Die Mannschaft ist bestimmt auch schon heiß darauf euch das erste Mal im Training zu erleben. Angelo, du bist ja in den letzten Jahren schon gut rumgekommen. Wo konntest du in der Vergangenheit die wertvollsten Erfahrungen (auch im Ausland) sammeln?

Angelo: Die wertvollste Erfahrung, die ich sammeln konnte, war sicherlich in der Serie D bei Noto Calcio während eineinhalb Saisons in Italien. Dort hatten wir sieben Einheiten ohne Spieltag in der Woche. Natürlich ging es um das Taktische und die Defensivarbeit – das Catenaccio – das auch den italienischen Fußball ausmacht.

Das klingt definitiv interessant und wird dir sicher auch als Trainer weiterhelfen. Auch dein Bruder "Joe" ist in der Trainerszene ja kein Unbekannter, was schaust du dir von ihm ab?

Angelo: Das kann ich nur bestätigen – mein Bruder ist in der Trainerszene sehr bekannt. Was ich von ihm auf jeden Fall abschauen werde, ist das selbstbewusste Auftreten und die umfangreiche Leidenschaft für den Fußball. Ich denke da kann ich mich glücklich schätzen. Er wird mich ganz bestimmt unterstützen, wenn ich in einer Sache eine kompetente Meinung brauche. Wir haben in den letzten Tagen sehr oft telefoniert, und er wird sich in der Vorbereitung sicher das ein oder andere Mal auf dem Sportplatz in Hohenstadt bzw. Untergröningen blicken lassen.

Wir sind gespannt und blicken schon voller Vorfreude auf die kommende Saison! Wir wünschen euch bei euren jetzigen Vereinen SG Union Wasseralfingen (Angelo) und SGM Königsbronn/Oberkochen (Fabio) noch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Restsaison – vielleicht könnt ihr ja noch um den Aufstieg mitspielen.

Bis bald, wir sehen uns spätestens im Sommer!