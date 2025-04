Frischer Wind auf der Trainerbank des SC Hardt

Der SC Hardt schlägt ein neues Kapitel auf – mit einem Trainerteam, das nicht nur mit Fachwissen und Leidenschaft überzeugt, sondern auch mit einer klaren Vision für die Zukunft des Vereinsfußballs. Ab der kommenden Saison übernehmen Ömer Celik und Patrick Roellen die Verantwortung an der Seitenlinie der Ersten Mannschaft. Das verkündet der Verein in einer Pressemitteilung.

Beide sind in Hardt keine Unbekannten: Aus dem Jugendbereich kommend, haben sie über Jahre hinweg bewiesen, wie man mit Kompetenz, Fingerspitzengefühl und echtem Fußballherz junge Spieler formt. Sie kennen den Verein, die Mentalität, die Kabine – und vor allem: Sie wissen, worauf es in einem funktionierenden Teamgefüge ankommt.

Ihr gemeinsames Ziel ist so klar wie ambitioniert: Die Verjüngung der Mannschaft aktiv gestalten, den eigenen Nachwuchs nachhaltig integrieren und so eine Brücke zwischen Jugend- und Seniorenfußball schlagen. Der SC Hardt will künftig verstärkt auf Eigengewächse setzen, auf Spieler, die das grün-weiße Trikot nicht nur tragen, sondern leben.

Ein starkes Zeichen in diese Richtung ist auch die Entscheidung, dass Patrick Roellen zusätzlich eine der beiden A-Jugenden, neben Jose-Miguel Carro, in der kommenden Saison betreuen wird. Damit schafft der Verein bewusst eine perfekte Schnittstelle zwischen Jugend- und Seniorenbereich – eine nahtlose Übergangsphase, die unseren Talenten den Sprung in den Herrenbereich erleichtert und gleichzeitig ein einheitliches fußballerisches Konzept fördert.