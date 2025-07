FRISCHER WIND AUF DER GÄNSWEID - VIKTORIA BEGRÜSST 13 NEUZUGÄNGE

Verstärkung für unsere Viktoria: zur kommenden Saison stoßen 13 Neuzugänge zum Kader des neuen Trainer-Duos Jannik Jung und Marcel Siegel hinzu. Neben KOL-erfahrenen Spielern wie Tim Bausch, Tom Emrich, Björn Gniot und Jannik Lohrey sind unter den Neuzugängen mit Julius Burger, Edim Jusufi, Anas Abdil Mawala, Moritz Turnwald und Marvin Wolf auch fünf Spieler aus der letztjährigen U19-Gruppenliga-Mannschaft des JFV Nidda/Schotten. Ebenfalls früher in unserer Jugend und auch in der Seniorenmannschaft aktiv war unser neuster Neuzugang, Özgür Gezici, der nach Stationen in Ranstadt, Ober-Schmitten/Eichelsdorf und Nieder-Wöllstadt zurück an der Gänsweid ist. Komplettiert wird die Gruppe der Neuzugänge durch Luca Keller (1. FC Erlensee II) sowie Mohammad Mahmoud und Max Döll (beide FSG Ober-Schmitten/Eichelsdorf), aus der Gruppenliga Frankfurt Ost an die Gänsweid wechseln.