Frischer Wind auf dem Lindenberg

Insbesondere auf der Torwartposition findet ein Generationswechsel in Weimar statt. Mit Max Stern bleibt die Nummer Eins der Vorsaison erhalten. Dahinter konnten mit Lorenz Thumann ein junger talentierter Keeper aus dem Nachwuchs von Wacker Nordhausen verpflichtet werden. Thumann war Stammkeeper der A-Junioren-Verbandsliga-Mannschaft in Nordhausen und erreichte mit dem Verein das Landesfinale gegen Meuselwitz. Thumann beginnt nun ein Studium in Jena und wird in Weimar wohnen, weshalb der Weg zum Sportclub naheliegend war. „Ich bin bereit mich persönlich weiterzuentwickeln und dem Verein zu seinen gewünschten Zielen zu verhelfen“, sagt der junge Torhüter, der den Konkurrenzkampf ankurbeln wird. Zudem wird mit Jonathan Liam Krebs ein weiterer junger Schlussmann die Lindenberger verstärken. Der 21-Jährige studiert in Weimar und spielte zuletzt in der Bezirksliga in Hamburg. Der SC war nach dem Abgang von Ersatzkeeper Raymond Salomon in Richtung Thüringenliga-Neuling Büßleben gezwungen, das Torwartteam zu verstärken.

Ein weiterer junger Spieler mit Entwicklungsniveau ist Nico Thümmel, der den Sprung aus der Kreisliga (Mellingen) in die Landesklasse wagt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wusste die letzten Jahre mit Toren und Vorlagen zu überzeugen. „Da ich mir schon länger vorstellen konnte höherklassig zu spielen, bot sich der SC als ideale Lösung für mich an, um mich persönlich fußballerisch weiterzuentwickeln. Nun möchte ich mich erstmal in der Mannschaft einleben und dann hoffentlich in der Landesklasse um den Titel mitspielen“, so Thümmel bei seiner Vorstellung auf dem Lindenberg.