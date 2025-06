Frischer Wind an der Pfeife

Mit dem nahenden Ende der Spielzeit 2024/25 stehen nicht nur in den Vereinen personelle Veränderungen an. Auch das hessische Schiedsrichterwesen erfährt zur neuen Saison eine umfangreiche Neuordnung. Gleich mehrere Referees rücken zur kommenden Spielzeit in höhere Spielklassen auf, andere beenden ihre Laufbahn oder treten kürzer.