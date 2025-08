Frischer Wind am Fasanengarten

Nach einer turbulenten und kräftezehrenden Spielzeit, in der der FSV Schleiz erst auf der Zielgeraden den Klassenerhalt sichern konnte, blickt Trainer Roger Fritzsch mit gemischten Gefühlen auf die vergangene Saison zurück. Verletzungen und Ausfälle prägten das Jahr – selten stand dem 53-jährigen Coach der komplette Kader zur Verfügung. Dass am Ende dennoch die Liga gehalten wurde, wertet Fritzsch als Erfolg. „Es war haarscharf und am Ende – aufgrund der schwachen bzw. ängstlichen Leistungen in den wichtigen Heimspielen gegen Meiningen und Schweina – vielleicht auch ein Stück weit glücklich! Aber wenn man unsere Ausfallliste ab Mitte der Saison hernimmt, war es auch irgendwo großartig, unter diesen Umständen die Klasse gehalten zu haben“, so der Schleizer Coach.

Kein Umbruch, aber gezielte Verstärkungen