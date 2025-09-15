Frischer Wind, altes Problem: Lupo bleibt im Tabellenkeller

Auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainerteam um Kevin Schulze, Mark Zerbe und Ante Resic gelingt Lupo Martini Wolfsburg nicht der Befreiungsschlag. Beim TuS Bersenbrück unterlagen die Italiener mit 2:4 – es war die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Dabei hatte sich das Team einiges vorgenommen. „Wir haben stark begonnen, vorne draufzugehen war die Devise“, erklärte Team-Manager Tahar Gritli. Die frühe Führung durch Bangin Bakir (11.) war verdient, zuvor hatte bereits Malcolm Badu eine hundertprozentige ausgelassen. Doch Bersenbrück, in der Offensive an diesem Tag eiskalt, drehte das Spiel durch Treffer von Alvarez (20./Foulelfmeter) und Ebeling (33.).

Kurz vor der Pause glich Osman Altin mit einem abgefälschten Freistoß zum 2:2 aus. Doch im zweiten Durchgang nutzten die Gastgeber erneut zwei Standardsituationen: Erst verwandelte Emmrich einen weiteren Elfmeter (74.), dann traf Simon James nach einem Konter (79.).

„Das 2:4 spiegelt nicht das wider, was auf dem Platz gespielt wurde“, meinte Gritli. „Die Jungs haben wirklich gefightet, bis sie nicht mehr konnten.“ Zudem verhinderte Torhüter Flynn Schönmottel verhinderte in der Schlussphase mit zwei starken Paraden eine noch höhere Niederlage.

Nach der jüngsten Trennung von Trainer Ludger Tusch war beim Tabellenfünfzehnten zumindest eine leichte spielerische Verbesserung zu erkennen. „Man hat gesehen, dass frischer Wind durch das neue Trainerteam entstanden ist“, so Gritli. In der Tabelle steht Lupo weiter mit nur einem Punkt aus sechs Spielen da – der Druck wächst.

TuS Bersenbrück – USI Lupo Martini Wolfsburg 4:2

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Leonard Hedemann, Patrick Siemer, Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow (84. Arne Ortmann), Mathis Wellmann, Markus Lührmann (69. Saikouba Manneh), Marcos Alvarez (44. Nick Claushallmann), Maik Emmrich (80. Julius Kanowski), Simon James (89. Silas Burke) - Trainer: Andy Steinmann

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (64. Yassin Jemai), Athanasios Palanis, Giosue Tortora (86. Aziz Kiy), Malcolm Badu (67. Arlind Sadiku), Jakob Schlienz (72. Samuel Owusu), Bangin Bakir, Osman Altin, Julian Wöhner, Elia Cirrone (50. Robin Alexander Sarstedt) - Trainer: Kevin Schulze

Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle) - Zuschauer: 290

Tore: 0:1 Bangin Bakir (11.), 1:1 Marcos Alvarez (20. Foulelfmeter), 2:1 Fyn Luca Ebeling (33.), 2:2 Osman Altin (45.), 3:2 Maik Emmrich (74. Foulelfmeter), 4:2 Simon James (79.)