Lars Stolberg soll den Umbruch bei Wacker Nordhausen mitgestalten. – Foto: © Sebastian Harbke

Frischer portugiesischer Wind im Südharz Beim FSV Wacker 90 Nordhausen weht zur Saison 2025/26 ein frischer Wind.

Nach einem personellen Aderlass im Sommer – gleich zwölf Spieler haben den Südharzklub verlassen – steht dem neuen Cheftrainer Lars Stolberg eine herausfordernde Aufgabe bevor.

Der 36-Jährige, zuvor Co-Trainer, übernimmt in einer sportlich sensiblen Phase das Ruder beim Nordthüringer Verbandsligisten. Stolberg betont: „Wir stehen am Anfang eines langen Prozesses. Viele Jungs aus dem eigenen Nachwuchs und der Reserve haben sich gut entwickelt." Den Verantwortlichen um Präsident Torsten Klaus war jedoch klar, dass das neue Gerüst punktuelle Verstärkungen von Außen benötigt. Und genau das ist Wacker gelungen – mit der Verpflichtung von drei internationalen Spielern, die frischen Wind und Qualität in das Team bringen sollen. Mit Moises Eliseu Gomes, Abduramane Sambu und Deco Biai wurden diese Woche drei Neuzugänge präsentiert, die allesamt aus dem Ausland nach Nordhausen wechseln. Dabei verfolgen die Verantwortlichen eine klare Strategie: gezielte Verstärkung in den Mannschaftsteilen, wo der größte Handlungsbedarf besteht – insbesondere in der Defensive und auf den Außenbahnen.

Wacker-Präsident Torsten Klaus mit den drei portugiesischen Neuzugängen. – Foto: © FSV Wacker 90 Nordhausen

Moises Eliseu Gomes, am 25. August 2002 in Portugal geboren, stößt vom italienischen Verein US Folgore Caratese zum FSV. Der gelernte Linksverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit und wird im System von Stolberg eine wichtige Rolle in der Viererkette einnehmen. Seine Stärken liegen im Stellungsspiel, seiner Zweikampfhärte und der Fähigkeit, das Spiel nach vorne zu eröffnen. In Italien konnte Gomes sich an das physische Spiel gewöhnen – eine Eigenschaft, die auch in der Verbandsliga gefragt ist.