Frischer Mut an der Zeltinger Brücke 

Es läuft vieles nach Plan beim Bezirksliga-Absteiger aus Zeltingen-Rachtig. Nur die Ergebnisse könnten (noch) besser sein. „Das Startprogramm war knackig: Erst ging es gegen die SG Fidei (3:5) und am dritten Spieltag auswärts gegen den SV Wittlich (0:3). Zufrieden bin ich mit dem, was wir an Leistung auf den Platz gebracht haben, doch auswärts hätten wir ein, zwei Punkte mehr mitnehmen können“, zieht Trainer Marius Herrmann ein insgesamt positives Fazit.

Das jüngste 1:1 in Monzelfeld bei der FV Hunsrückhöhe Morbach II sah er so: „Alex Schiffmann brachte uns mit einem überragenden Seitfallzieher in Führung, doch dann haben wir einmal auf unserer rechten Abwehrseite nicht aufgepasst. Letztlich sind wir mit dem Punkt zufrieden, weil nach dem schweren Pokalspiel am Mittwoch gegen Dreis (5:1) die Kräfte zum Ende hin deutlich nachgelassen hatten. Dennoch bin ich stolz auf die Jungs, die in drei Spielen innerhalb von sechs Tagen zwei Siege und ein Unentschieden geholt haben.“

