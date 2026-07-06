Frischer Impuls für die Zweite

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim FC Großalmerode gibt es zur neuen Saison eine Veränderung an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab, übernimmt Gerd Kahlke ab sofort das Traineramt der Reserve. Der FCG spricht von einem „neuen Gesicht an der Seitenlinie“ und heißt den neuen Coach ausdrücklich in der Vereinsfamilie willkommen.

Kahlke soll die zweite Mannschaft des Gruppenliga-Aufsteigers künftig führen und ihr in der kommenden Spielzeit sportliche Orientierung geben. Während die erste Mannschaft nach dem Aufstieg vor einer anspruchsvollen Aufgabe auf überkreislicher Ebene steht, bleibt auch die Entwicklung der Reserve ein wichtiger Baustein in der Gesamtstruktur des Vereins. Mit Kahlke soll die Reserve stabilisiert und weiterentwickelt werden – als Unterbau für einen Klub, der nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft insgesamt vor einem neuen Kapitel steht.