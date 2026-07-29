Frischer Impuls für das Trainerteam

– Foto: Stefan Tschersich

Der 25-Jährige war bereits während der Vorbereitung eng in die sportliche Arbeit eingebunden. Neben den Einheiten im konditionellen und spielerischen Bereich nutzte das Trainerduo auch ein dreitägiges Trainingslager im thüringischen Schlotheim, um taktische Abläufe zu festigen.

Großenenglis geht mit einem nahezu unveränderten Kader in seine zwölfte Hessenliga-Saison in Folge. Nach einer starken Rückrunde und dem fünften Tabellenplatz soll Kleinmann gemeinsam mit Langhans die positive Entwicklung der Mannschaft fortführen.