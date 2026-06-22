Frischer Impuls an der Seitenlinie

v. l.: Lukas Krautner (2. Abteilungsleiter), Fabian Gruber, Emanuel Maier, Daniel Schluder (sportlicher Leiter) – Foto: Georg Zangenfeind

Bereits im Winter hatte der bisherige Co-Trainer Tobias Gruber intern angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen. Die Verantwortlichen der SG arbeiteten daraufhin gezielt an der optimalen sportlichen Neuaufstellung – und konnten nun Vollzug vermelden. Mit dem 38-jährigen Emanuel Maier stößt ein erfahrener Fußballer und Trainer zur SG, der in der Region bestens bekannt ist. Maier war über viele Jahre hinweg Führungsspieler und Torjäger beim TSV Frontenhausen, sowohl in der A-Klasse als auch in der Kreisklasse. Nach einer ersten Trainertätigkeit beim TSV Niederviehbach sammelte er bei seinem Heimatverein weitere Erfahrungen als Übungsleiter. Der Inhaber der UEFA-B-Lizenz bringt nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch fundiertes Fachwissen mit. Privat ist Maier in Frontenhausen wohnhaft und arbeitet als Filialleiter eines Personaldienstleisters in Landshut. Bei der SG übernimmt er künftig gemeinsam mit Fabian Gruber die sportliche Verantwortung für beide Herrenmannschaften. Während Maier seine Rolle an der Seitenlinie ausfüllt, wird Gruber weiterhin auch als Spieler aktiv auf dem Platz stehen.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie mit Fabian selbst hinterließen bei mir von Beginn an einen sehr positiven Eindruck: Ich habe schnell gemerkt, dass bei der SG vieles stimmt und somit ist die Lust in mir gewachsen, die Aufgabe in der bereits gut funktionierenden Konstellation anzugehen.“, lässt Maier wissen. Besonders angetan zeigte sich der Neuzugang von der Vereinsstruktur. Dass aktuell viele Jugendspieler in den Herrenbereich integriert werden und auch abseits des Platzes viel organisiert werde, zeige ihm, dass der Verein genauso geführt werde, wie er es sich vorstelle. Für Maier steht nun zunächst im Vordergrund, sich ein umfassendes Bild zu machen und Mannschaft sowie Umfeld kennenzulernen. In den ersten Gesprächen mit Fabian Gruber hätten sich bereits einige inhaltliche Ansatzpunkte ergeben. Dabei sei schnell deutlich geworden, dass beide sowohl sportlich als auch menschlich auf einer Wellenlänge liegen. Gleichzeitig betont Maier, dass es wichtig sei, Impulse zu setzen, frischen Wind hereinzubringen und neuen Ehrgeiz im Team zu wecken. Großes Potenzial sieht der 38-Jährige im bestehenden Kader: Die starke Heimbilanz der abgelaufenen Saison mit 20 Punkten sowie der beste Torschütze der Liga seien klare Hinweise darauf, dass in der Mannschaft einiges stecke. Auch die zweite Mannschaft habe er fest im Fokus, deren Entwicklung für den Verein ebenfalls eine wichtige Rolle spiele.