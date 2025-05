Frische NLZ-Power für 1860-Trainer Patrick Glöckner

Nach den Abgängen von Reich, Ott, Kloss und Bangerter stehen einige Talente des TSV 1860 München vor dem Sprung in den Profi-Kader von Patrick Glöckner.

Haben die Löwen also künftig ein Problem, diese Quote zu erfüllen? Dulic allein wird es nicht schaffen, doch unsere Zeitung weiß: Die nächsten NLZ-Talente sind bereits im Anflug auf das Profiteam, wurden teilweise sogar schon eingesetzt und mit längerfristigen Verträgen ausgestattet. Wir stellen sie vor, die nächste U 23-Generation des TSV 1860 .

Zusammen mit Sean Dulic (19), der bis 2028 verlängert hat, sind Reich & Co. maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Löwen in der DFB -Nachwuchswertung einen lukrativen Spitzenplatz belegen. Doch nicht nur das: Das Rudel Junglöwen war auch wichtig für den Drittliga-Dino, um Spieltag für Spieltag die vom DFB vorgeschriebene U 23-Quote erfüllen zu können (vier deutsche Talente im 20er-Kader).

Althaus kann Stürmer und Sechser – Erdogan soll als Linksaußen glänzen

Samuel Althaus (19): Deutsch-Schweizer, 1,96 m groß – mit außergewöhnlicher Begabung, denn der Ex-Augsburger (seit 2021 bei 1860, beraten von Roman Rummenigge), kann sowohl Mittelstürmer spielen als auch einen zentralen (defensiven) Sechser. Dreimal in der Rückrunde saß Althaus auf der Bank des Profiteams, Vertrag bis 2026.

Emre Erdogan (18): Türkischer U 18-Nationalspieler, in Prien geboren. Linksaußen mit Trick-Potenzial, viel Zug zum Tor und technischer Raffinesse. Die Löwen versprechen sich einiges von Erdogan, Vertrag bis 2027.

Fuchs könnte Reich ersetzen – Gevorgyans Vertrag läuft aus, soll aber verlängert werden

Finn Fuchs (19): Linksverteidiger, 2021 vom Deutschen Fußball Internat (DFI) in Bad Aibling zu 1860 gestoßen. Könnte nach Reichs Weggang der nächste U 19-Nationalspieler der Löwen werden. Anfang März war er bereits (mit Reich) beim DFB-Lehrgang in Frankfurt. Vertrag bis 2026, vorzeitige Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Mike Gevorgyan (19): Zentraler Mittelfeldspieler, teilweise in der Akademie von RB Salzburg ausgebildet, sein Zwillingsbruder Mark steht bei Hannover 96 unter Vertrag. Im U 21-Team hatte er in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung, in der 3. Liga zwei Kurzeinsätze. Sein Vertrag läuft aus, soll aber verlängert werden.