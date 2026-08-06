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Vereinsnachrichten
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Frische Kräfte für den Dino der Landesliga Nord
Zwei ukrainische Talente stoßen zum Kader des TuS Schwarz-Weiß Bismark hinzu
von TuS Schwarz-Weiß Bismark · Gestern, 17:07 Uhr · 0 Leser
Florian Knoblich heißt seine neuen Schützlinge im Bismarker Waldstadion willkommen: Bohdan Serhieiev (links) und Borys Zelenko (rechts). – Foto: Verein
Die Landesliga-Mannschaft des TuS Schwarz-Weiß Bismark kann kurz vor dem Ligastart am kommenden Samstag gegen den SV 09 Staßfurt zwei weitere Neuzugänge nun auch offiziell in den eigenen Reihen begrüßen.
Die Youngster Bohdan Serhieiev (links) und Borys Zelenko (rechts) stammen aus dem Kriegsgebiet um Charkiw und waren zuletzt in der Jugendsportschule "Kolos" aktiv, ehe sie den Weg in die Altmark fanden. Die beiden 17-jährigen trainieren bereits seit ein paar Wochen bei unseren Schwarz-Weißen mit und sind ab sofort auch für den Herrenbereich spielberechtigt.
Während sich Serhieiev (gesprochen: Sergejev) auf den Außenverteidigerpositionen am wohlsten fühlt, soll Zelenko eher die Positionen auf den offensiven Außenbahnen beleben. Die im besten Sinne "fußballverrückten" Kicker möchten über den Sport die ersten Schritte in Deutschland machen und freuen sich auf die gemeinsame Aufgabe in Bismark.
TuS-Coach Florian Knoblich ist von seinen beiden Fußball-Teenagern überzeugt: "Ich freue mich sehr, dass die beiden Jungs zu uns gestoßen sind. Man hat von der ersten Sekunde gesehen, dass sie uns absolut bereichern können. Sie sind noch sehr jung und brauchen ihre Zeit sich an alles Neue zu gewöhnen. Darunter fällt das Umfeld, die Sprache und natürlich auch die Härte im Männerfußball. Die Zeit wollen und werden wir ihnen natürlich auch geben."