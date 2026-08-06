Frische Kräfte für den Dino der Landesliga Nord

TuS-Coach Florian Knoblich ist von seinen beiden Fußball-Teenagern überzeugt: "Ich freue mich sehr, dass die beiden Jungs zu uns gestoßen sind. Man hat von der ersten Sekunde gesehen, dass sie uns absolut bereichern können. Sie sind noch sehr jung und brauchen ihre Zeit sich an alles Neue zu gewöhnen. Darunter fällt das Umfeld, die Sprache und natürlich auch die Härte im Männerfußball. Die Zeit wollen und werden wir ihnen natürlich auch geben."