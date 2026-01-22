Frische Kräfte, festes Ziel: SCHOTT auf Titelkurs

Erik Orlamünde verstärkt das Mittelfeld des SV SCHOTT Jena. – Foto: © Sebastian Harbke

Mit 12 Siegen aus 15 Spielen und nur zwei Niederlagen im Eröffnungsspiel gegen Bad Frankenhausen (0:1) sowie am 5. Spieltag gegen Arnstadt (2:3) präsentierte sich das Team von Trainer Christian Kummer nahezu perfekt. Danach blieb die Mannschaft in zehn Spielen ungeschlagen, holte neun Siege und spielte nur einmal gegen Geratal 2:2.

Neue Impulse für den Kader Für die Rückrunde verstärkt der Verein seinen starken Kader mit zwei Neuzugängen. Brain Efevberha, 18 Jahre alt, kommt aus dem Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena. Der großgewachsene Verteidiger (1,89 Meter) absolvierte bereits Spiele in der A-Junioren-Bundesliga und kann sowohl als linker Außenverteidiger als auch linker Innenverteidiger spielen. „Brain ist ein sehr einsatzstarker und physischer Spieler, der unserem Kader weitere Möglichkeiten gibt“, so Kummer. Auch Erik Orlamünde stößt zum SV SCHOTT. Der 23-Jährige kommt vom SC 1903 Weimar und bringt Erfahrung aus 49 Thüringenliga-Spielen und sechs Toren mit. Der Transfer zog sich die letzten Wochen wie Kaugummi, ehe beide Vereine Einigkeit über die Modalitäten erzielen konnten „Erik ist ein sehr ballsicherer Spieler für den Zentrumsbereich, der uns noch mehr Möglichkeiten mit Ball geben soll. Er will immer den Ball haben und Dinge initiieren. Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nun geklappt hat, nachdem wir im Sommer schon einmal in Kontakt standen.“

Auf der anderen Seite verlassen zwei Spieler den Kader: Magnus Kellermann wird aufgrund seines Studiums zunächst in der zweiten Mannschaft eingesetzt, und Florian Nießwandt fällt nach einer privaten Sportverletzung für die Rückrunde aus. Meisterschaft als klares Ziel Mit dieser Verstärkung startet der SV SCHOTT selbstbewusst, aber demütig in die Rückrunde. „Unser Ziel ist ganz klar“, sagt Kummer. „Wir wollen den gezeigten Fußball weiter verbessern, erfolgreich die Spiele gestalten und am Ende, wenn alles funktioniert und uns keine Verletzungsmisere einholt, auf dem ersten Platz der Thüringenliga stehen. Bis dahin liegen noch 15 intensive Partien mit herausfordernden Gegnern vor uns.“

Seit dem 15. Januar bereitet sich die Mannschaft von Christian Kummer intensiv auf die Rückrunde vor. Der Winterfahrplan sieht vier Testspiele gegen Glauchau, Carl Zeiss Jenag U19 und Bad Berka vor, dazu interne Vergleiche gegen die Zweite Mannschaft und die A-Junioren, um Belastungsspitzen gezielt zu setzen. „Wir haben aus unserer Hinrunden-Analyse Themen zur Verbesserung unseres Spiels abgeleitet und werden diese in der Vorbereitungszeit adressieren“, erklärt Kummer.

SCHOTT-Kapitän Carlos Damian hat den Titel der Thüringenliga im Visier. – Foto: © Sebastian Harbke