Frische Gesichter im Trainerteam des FC Waldkirch II

Der FC Waldkirch hat sein Trainerteam der zweiten Mannschaft überarbeitet und dabei auf Kontinuität und neue Impulse gesetzt. "Niklas Fix bleibt weiterhin Haupttrainer und sorgt damit für Stabilität auf der Trainerbank", teilte der Verein mit. Josip Andris, bisher gleichgestellt mit Niklas Fix, zieht in die erste Mannschaft und unterstützt dort als Co-Trainer das Trainerteam. Das bedeutet, dass Alexander Volz, der bisher in der dritten Mannschaft aktiv war, in die zweite Mannschaft aufsteigt und die Aufgaben des Co-Trainers dort übernimmt. Zusätzlich werde Pascal Tippmar "die spannende Rolle des spielenden Co-Trainers" einnehmen, wobei seine Spielerfahrung der Mannschaft nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch direkt auf dem Platz zugutekommt. "Das neue Trainerkonzept verspricht frischen Wind und mehr Dynamik, um das volle Potenzial der Truppe auszuschöpfen. Der FC Waldkirch ist überzeugt, dass diese Änderungen den Teamgeist stärken und die Leistung weiter verbessern werden", so der Club abschließend.