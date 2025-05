Frintrop und Budberg patzen im Aufstiegsrennen

Das Duell um den zweiten Platz ist in Landesliga 2 im vollen Gange. Der DJK Adler Union Frintrop steht mit sechs Punkte Vorsprung auf dem Aufstiegsplatz vor dem SV Budberg. Beide haben am 31. Spieltag drei Punkte liegen lassen. Die Ausgangssituation bleibt also ähnlich wie vergangene Woche.

Der Absteiger der Vorsaison aus Frintrop hat sich am vergangenen Wochenende im Derby gegen die SG Essen-Schönebeck mit einer 3:2-Niederlage geschlagen geben müssen. Das Ergebnis ist wohl in erster Linie der ersten Halbzeit geschuldet, in der man 2:0 in Rückstand gerät, erklärt Union-Trainer Marcel Cornelissen: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut genug. Da geht das 2:0 auch in Ordnung.“ Trotz einer guten zweiten Hälfte kann die Frintroper Truppe den Rückstand nicht mehr egalisieren. Cornelissen bringt es in bester Floskel-Manier auf den Punkt: „Am Ende reichen 45 Minuten nicht, SGS hat es gut gemacht.“ Der Verfolger aus Budberg hat seine Hausaufgaben aber auch nicht erledigen können. Mit einem 1:3 gegen die Sportfreunde Hamborn 07, bei der Gegentor zwei und drei erst in den letzten fünf Minuten gefallen sind, haben die Budberger den Patzer von Frintrop nicht nutzen können und sich zudem in eine bedeutend schlechtere Lage manövriert.

Ein Selbstläufer war und ist es für Cornelissen aber keinesfalls. Zu FuPa Niederrhein erklärt mit ironischen Worten: „Ich habe mir die ganze letzte Woche anhören müssen, wie sicher unser Aufstieg ist, das hat uns richtig gut getan in der ersten Halbzeit.“ Dass die Situation eine vielversprechende ist, sei ihm klar, dennoch will er erstmal die Füße still halten und sich auf die Spiele konzentrieren, um den Aufstieg einzutüten, eventuell schon am kommenden Spieltag gegen PSV Wesel. Cornelissen ruft dementsprechend zu letzter Entschlossenheit auf: „Drei Spiele, sechs Punkte ist eine Luxusausgangssituation. Jetzt sollten wir es aber auch mit aller Konsequenz zu Ende bringen.“ Jedenfalls hat Frintrop es komplett selbst in der Hand, in einer doch recht gemütlichen Ausgangssituation.