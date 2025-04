Frintrop und Budberg patzen, Dingden zieht an Tabellenspitze davon

Mitten in der Osterwoche stand der 28. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm. Während der FC Kray im einzigen Mittwochsspiel den DJK Blau-Weiß Mintard zu Gast hatte und leer ausging, bezwang Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden Top-Aufsteiger VfB Bottrop im Topspiel am Gründonnerstag. Nach dem 1:7-Debakel im Hinspiel war der Tabellenführer gewillt, sich im Rückspiel zu revanchieren und den Platz an der Sonne zu verteidigen, was letztendlich auch gelang. Zeitgleich verlor Aufstiegsaspirant SV Budberg im schweren Auswärtsspiel beim formstarken SV Scherpenberg, auch Dingden-Verfolger DJK Adler Union Frintrop ließ derweil gegen den 1. FC Lintfort Punkte springen und kam nicht über eine Punkteteilung hinaus.