Frintrop überrollt Al-ARZ, Heisingen kann im nächsten Spiel aufsteigen

In Gruppe 2 könnte der Heisinger SV schon am kommenden Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga dingfest machen.

So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Trotz der frühen Führung durch Justin-Marcus Michels (6.) gerieten die Schwalben recht fix ins Schwitzen. Nach einem Platzverweis für Marcel Deszer kurz vor Halbzeitpfiff (44.), mussten die Gäste den restlichen Spielverlauf in Unterzahl überstehen. Als Jasper Bennet de Groat für den Abstiegskandidaten auch noch den Ausgleich erzielte (55.). durfte der FCK auf den nächsten Coup hoffen. Doch am Ende musste sich das Team von Björn Neumann mit einem Punkt begnügen. Der Abstand auf das rettende Ufer verringert sich so minimal, da der TuS Helene Essen erwartungsgemäß gegen Rot-Weiss Essen II keine Punkte holen konnte.

Frintrop fiel schon in der Anfangsphase über Al-ARZ her. Nach Treffern von Robin Radtke (12.), David Laskowski (22.), Shamon Hakimi (23.) und Patryk Niedzicki (26.) war die Partie schon frühzeitig entschieden. In der Schlussphase trieb der SCF das Ergebnis auch noch einmal in die Höhe. Doch da Tabellenführer RWE II sich weiterhin absolut keine Blöße gibt, wartet Frintrop weiterhin auf ein großes Erfolgserlebnis. Die weiteren Partien vom 22. Spieltag

So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag

13.04.25 SpVg Schonnebeck II - Ballfreunde Bergeborbeck

13.04.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II - Bader SV 91

13.04.25 Essener SC Preußen - TuS Helene Essen

13.04.25 Türkiyemspor Essen - SC Frintrop 05/21

13.04.25 RuWa Dellwig - Alemannia Essen

13.04.25 Rot-Weiss Essen II - DJK SG Altenessen

13.04.25 AL-ARZ Libanon - FC Karnap 07/27

13.04.25 Sportfreunde Altenessen - SG Essen-Schönebeck II

So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Selten machte es der HSV in der Rückrunde so spannend wie gegen Essen-West. Nachdem Jeremy Metzler die Hausherren mit seinem 18. Saisontreffer in Führung brachte (16.), musste Nik Leiler zusätzlich nach einer Notbremse frühzeitig duschen gehen (38.). Doch der Tabellenführer ließ sich auch von den erschwerten Umstände nicht unterkriegen und verkürzte zunächst durch Simon Tenberge (43.) und legte nach dem Seitenwechsel auch noch in Person von Tobias Köfler - per Strafstoß - nach (57.). Die West-Lebensversicherung Metzler schlug zwar noch einmal zurück (60.), aber wie es sich für ein Top-Team gehört, hatte Heisingen den längeren Atem und brachte durch späte Treffer von Köfler (90.+4) und Tobias Brötzmann (90.+6) doch noch drei Punkte nach Hause. Mit Schützenhilfe von SuS Haarzopf könnte Heisingen schon am kommenden Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.

Bigpoints im Abstiegskampf für die DJK. Die Partie war effektiv schon in der ersten Hälfte durch Treffer von Melvin Ridder (2.), Ilyas-Aboulkacim Afaya (32.) und Fabio Piria (44.) gegessen. Der Anschlusstreffer in Unterzahl durch Angjelin Nuka (87.) hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den souveränen Sieg. Das sind die weiteren Partien vom 22. Spieltag

So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag

13.04.25 ESC Rellinghausen II - SpVgg Steele II

13.04.25 FC Saloniki Essen - FC Stoppenberg

13.04.25 Fortuna Bredeney - DJK Blau-Weiß Mintard II

13.04.25 Heisinger SV - TuS Holsterhausen

13.04.25 NK Croatia Essen - DJK Adler Union Frintrop II

13.04.25 Preußen Eiberg - SuS Haarzopf II

13.04.25 SG Kupferdreh-Byfang - TuS Essen-West 81

