Frintrop folgt Dingden in die Oberliga, Kray patzt gegen Klosterhardt

Doch auch Lowick fand den Weg zum Torerfolg und antwortete prompt: Camiel Klein Langenhorst knipste den Anschlusstreffer, bevor Thomas Kellogg Case wenig später die 3:1-Vorentscheidung nachlegte. Zwar kassierten die Blau-Weißen in der Schlussphase noch den erneuten Anschlussgegentreffer, am Ende ging der SV dennoch als Sieger vom Platz. Nach dem 2:2-Remis im Hinspiel hat nun also der Favorit aus Scherpenberg die Nase vorne, weshalb die Sportfreunde Lowick traurige Gewissheit haben: Nach drei Landesliga-Spielzeiten in Serie folgen die Schwarz-Gelben den Schlusslichtern SpVgg Steele und DJK Arminia Klosterhardt in die Bezirksliga. Scherpenberg dagegen sichert sich durch den Auswärtsdreier Tabellenrang neun.

Für Kellerkind Sportfreunde 97/30 Lowick gab es Heimduell gegen den SV Scherpenberg einzig eine Zielsetzung: Gegen den favorisierten Kontrahenten mussten zwingend drei Zähler her, um den vorzeitigen Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden. Dazu sollte es schlussendlich allerdings nicht kommen, da die Gäste sich nach einem ausgeglichenen Spielverlauf knapp durchsetzten und mit 3:2 die Oberhand behielten. Nachdem der erste Durchgang noch torlos verlief, begannen die Gäste knappe zehn Minuten nach dem Wiederbeginn gleich mit einem Doppelschlag: Zunächst war es Top-Torjäger Marcio Jordan Blank, der mit seinem bereits 31. Saisontreffer die Führung besorgte, ehe Sturmpartner Samet Sadiklar unmittelbar im Anschluss auf 2:0 erhöhte.

Auch das Topspiel des 32. Spieltags wurde bereits am Freitagabend ausgetragen: In Dingden traf der bereits sicher aufgestiegene Ligaprimus SV Blau-Weiß Dingden auf den Tabellendritten SV Budberg, der mit einer Misere von zuvor vier sieglosen Partien aus den vergangenen fünf Ligaauftritten formgeschwächt in die Begegnung ging. Dingden hingegen stellte mit einer Siegesserie von elf Spielen in Folge die beste Bilanz aller Mannschaften, weshalb der Spitzenreiter mit deutlich mehr Selbstvertrauen als die Kontrahenten in die Partie gingen. Das spiegelte dann auch der Spielverlauf wider: Während in Halbzeit eins noch keine Tore zu sehen waren, schossen Kevin Juch, Mohamed Salman und der eingewechselte Kamoh Sacko die Blau-Weißen Favoriten zum überzeugenden Heimsieg und zugleich zur Meisterschaft.

Denn durch den zwölften Sieg in Serie baut der Tabellenführer seinen Vorsprung auf Verfolger DJK Adler Union Frintrop vorübergehend auf zwölf Zähler aus, weshalb den Blau-Weißen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen ist. Nach einer bärenstarken Saison und den Bestwerten in Sachen Siegen, Niederlagen, erzielten Toren und auch kassierter Gegentreffer auch hochverdient. Budberg hat dagegen bereits zum dritten Mal in Folge das Nachsehen und droht nun an den letzten beiden Spieltagen sogar noch den dritten Tabellenplatz zu verschenken.