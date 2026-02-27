Frintrop besiegt Jüchen, Ratingen droht Vorsprung einzubüßen.

Spieltag 21 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 kam nur auf einen Zähler im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck. Parallel fuhr die DJK Adler Union Frintrop drei Zähler gegen den VfL Jüchen-Garzweiler ein. Am Sonntag steh neben vielen ungleichen Duell auch das spannende Moeser Derby zwischen dem VfB Homberg und dem SV Sonsbeck an. Für beide Klubs gilt: Verlieren verboten!
Frintrop kam bereits früh hinter die sonst so sichere Jüchener Abwehrkette. Nach Flanke von der rechten Seite stand Timo Dapprich im Zentrum komplett blank und köpfte ins Eck (2.). Jüchen erwischte daraufhin sogar den nächsten Rückschlag. Nach feinem Steilpass in die Spitze war Leif Linnig auf und davon und spitzelte den Ball an Björn Nowicki ins Tor (16.). Chancenlos gab sich der VfL aber auch nicht.
Sebastian Wilms setze mit einem öffnenden Patrick Koronkiewicz ein, dessen scharfe Flanke von Merveil Tekadiomona ins Tor verlängert wurde (16.). Die Flanken wurden zum Erfolgsrezept. Diesmal fand Paul Gelber den Kopf des einlaufenden Yuta Inoue zum schnellen 2:2-Ausgleich (38.). Das Momentum schien nun eigentlich auf Seiten der Gäste zu liegen, doch erneut setzte es die kalte Dusche. Nach einem Ball ins Zentrum bekam Jüchen die Situation nicht bereinigt. Aus dem Gewusel kam Dominik Stukator zum Abschluss und brachte die Kugel auch mit etwas Glück vorbei an Nowick ins Netz (51.). Als der 30-Jährige daraufhin auch eine flache Hereingabe zum Doppelschlag ins Tor verlängerte (59.), war der anfängliche Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Ein zweites Mal gab Frintrop diesen auch nicht mehr aus der Hand, sammelt im Aufsteiger-Duell somit drei wichtige Zähler.
DJK Adler Union Frintrop – VfL Jüchen-Garzweiler 4:2
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Tim Bönisch), Elias Brechmann (90. Christian Büttner), Leif Sören Linnig (84. Linus Wissing), Tristan-Tell Ornot, Yannick Reiners, Dominik Stukator (77. Joel Zwikirsch) - Trainer: Marcel Cornelissen - Co-Trainer: Torben Grzenia - Co-Trainer: Matthias Potthoff
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Justin Paul Francis (76. Miguel Jason Franz Bügler), Patrick Koronkiewicz (63. Tim Hintzen), Sebastian Wilms (87. Giovanni Multari), Tobias Lippold, Nils Friebe, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue, Paul Gelber (56. Vincent Zajaczkowski) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Timo Dapprich (2.), 2:0 Leif Sören Linnig (16.), 2:1 Merveil Tekadiomona (24.), 2:2 Yuta Inoue (38.), 3:2 Dominik Stukator (51.), 4:2 Dominik Stukator (59.)
Trotz anfänglichen Rückstands durch Moise Gae (9.) konnte Schonnebeck die Führung nicht ins Ziel bringen. Weil der Führungstorschütze in der 68. Spielminute per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, deutete sich eine lange Schlussphase für die Schwalben an. Dort brachte Almedin Gusic 04/19 mit seinem Treffer immerhin wieder auf Augenhöhe (80.). Für ein komplettes Comeback reichte es aber nicht. So könnte die Konkurrenz um den KFC Uerdingen wieder oben heranrücken.
Ratingen 04/19 – SpVg Schonnebeck 1:1
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Almedin Gusic, Valon Zhushi, Emre Demircan, Clinton Asare, Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (87. Armin Deljkovic), Sven Kreyer (62. Rinor Rexha), Cem Sabanci - Trainer: Damian Apfeld
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Noah Kosthorst, Moritz Isensee (33. Darko Ilic), Moise Lionel Gae, Niko Bosnjak (60. Alpha Kevin Kourouma) (77. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Lennon Jung - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 314
Tore: 0:1 Moise Lionel Gae (9.), 1:1 Almedin Gusic (80.)
Gelb-Rot: Moise Lionel Gae (68./SpVg Schonnebeck/)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 08.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen
