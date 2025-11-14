Friesoythe will den Lauf fortsetzen – Höltinghausen unter Druck

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht erneut höchste Intensität, denn an der Tabellenspitze liegt das Feld extrem eng beisammen. Tabellenführer SV Thüle führt mit 35 Punkten, doch direkt dahinter lauern Altenoythe, Oythe, Damme und Lutten, die allesamt den nächsten Ausrutscher ausnutzen wollen. Im Tabellenkeller kämpfen unterdessen Visbek, Goldenstedt und Amasya Spor Lohne um jeden Zähler, um sich vor dem Abstiegsstrudel zu retten. Der kommende Spieltag bietet daher sowohl oben als auch unten richtungsweisende Partien.

TuS Lutten mischt mit 32 Punkten weiterhin im oberen Tabellenfeld mit und will den Kontakt zur Spitze nicht verlieren. Visbek steckt als Vorletzter tief im Abstiegskampf und muss dringend punkten, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Lutten überzeugt vor allem durch Stabilität und Kaltschnäuzigkeit in engen Spielen. Für Visbek wird es ein schwerer Gang, doch ein Punkt könnte bereits ein großer Erfolg sein.

Holdorf spielt bislang eine solide Saison und steht mit 25 Punkten klar im gesicherten Mittelfeld. Amasya Spor Lohne hingegen steckt als Drittletzter tief im Abstiegskampf und braucht dringend Erfolgserlebnisse. Auffällig ist jedoch, dass Holdorf zu Hause schwer zu schlagen ist und offensiv sehr variabel auftritt. Lohne muss defensiv deutlich stabiler agieren, um hier eine Chance zu haben.

Goldenstedt bleibt nach zehn Punkten stark abstiegsgefährdet und ist seit Wochen ohne Sieg. Altenoythe dagegen steht als Tabellenzweiter voll im Aufstiegsrennen und kann an Thüle vorbeiziehen, sollte dieser patzen. Die Gäste verfügen über eine der stärksten Defensivreihen der Liga und gehen als klarer Favorit ins Spiel. Für Goldenstedt dürfte dies eine der schwierigsten Aufgaben der Saison werden.

Friesoythe befindet sich als Tabellensiebter weiter in Schlagdistanz zur oberen Tabellenregion und hat nach dem klaren 4:0 gegen Petersdorf Rückenwind. Für Höltinghausen hingegen wird die Lage mit 19 Punkten allmählich brenzlig, da der Abstand nach unten schrumpft. Besonders die Defensive der Gäste (41 Gegentore) ist ein Problem, das sich in solchen Spielen rächen kann. Friesoythe geht als klarer Favorit in diese Partie.

Bethen feierte zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf, doch mit nur 14 Zählern bleibt die Lage äußerst gefährlich. Lastrup ist nach einer wechselhaften Saison im Tabellenmittelfeld angekommen, könnte sich mit einem Sieg aber wieder nach oben orientieren. Beide Teams zeigen starke Schwankungen, was das Spiel schwer vorhersehbar macht. Ein Punktgewinn wäre für Bethen im Kampf um den Klassenerhalt besonders wertvoll.

Molbergen und Petersdorf müssen beide dringend Punkte holen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Die Hausherren haben zuletzt Stabilität gezeigt, doch die Offensive bleibt mit nur 17 Toren eine große Schwäche. Petersdorf kassiert regelmäßig viele Gegentore und steht daher unter großem Druck. Dieses Duell hat echten Endspielcharakter im Tabellenkeller.

Thüle geht als Tabellenführer in das Heimspiel und möchte seine starke Saison fortsetzen. Brockdorf kämpft mit nur dreizehn Punkten gegen den Abstieg und reist als klarer Außenseiter an. Besonders Thüles Offensive um 49 Saisontore dürfte Brockdorf vor große Probleme stellen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

