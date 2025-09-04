Am 7. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems spitzt sich die Lage in allen Tabellenregionen weiter zu. Oben marschiert Altenoythe vorneweg, während die Verfolger auf Schlagdistanz lauern. Im Tabellenkeller kämpfen Goldenstedt, Visbek und Lohne verzweifelt um den Anschluss. Einige direkte Duelle versprechen dabei besondere Brisanz – von Luttens Kellerduell gegen Lohne bis hin zu Thüles Heimspiel gegen das angeschlagene Visbek. Spannung ist also garantiert, wenn es am Wochenende wieder um wichtige Punkte im Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt geht.

Der Aufsteiger aus Bethen konnte bisher überzeugen und liegt mit sieben Punkten im Mittelfeld. Allerdings zeigte die 1:3-Niederlage gegen Altenoythe die Grenzen auf. Oythe ist mit nur fünf Spielen ebenfalls gut dabei, vor allem der 5:0-Erfolg gegen Goldenstedt untermauerte die Stärke im Angriff. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden dürfte.

Thüle zählt mit 20 erzielten Treffern zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Besonders das 6:1 in Höltinghausen am letzten Spieltag hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Visbek hingegen kämpft mit großen Problemen, hat erst drei Punkte und ist defensiv extrem anfällig (4:17 Tore). Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

Hansa Friesoythe ist weiterhin ungeschlagen und mit 14:5 Toren eines der Topteams. Das 5:3 in Damme war ein echter Kraftakt und zeigt, dass die Mannschaft auch enge Spiele für sich entscheiden kann. Aufsteiger Osterfeine hat mit sechs Punkten einen soliden Start hingelegt und bewiesen, dass er mithalten kann. Dennoch spricht die Formkurve klar für die Gastgeber.

Goldenstedt steckt mit nur drei Punkten tief im Tabellenkeller und hat bislang kaum Offensivkraft gezeigt (3:13 Tore). Nach dem 0:5 in Oythe gilt es, eine Reaktion zu zeigen. Damme dagegen reist mit Rückenwind an, trotz der jüngsten 3:5-Niederlage gegen Hansa Friesoythe hat das Team schon 17 Treffer erzielt. Offensivstärke gegen Abstiegssorgen – die Rollen scheinen klar verteilt, aber Goldenstedt braucht dringend Punkte.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne 14:00 PUSH

Beide Teams stehen im unteren Tabellendrittel, wobei Lutten zuletzt mit einem 1:0 gegen Damme überraschte. Mit sechs Punkten aus vier Spielen ist der TuS ordentlich gestartet. Lohne dagegen ist Tabellenletzter, wartet immer noch auf den ersten Sieg und kassiert zu viele Gegentore (5:21). Für Lutten bietet sich die Chance, sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr FC Lastrup FC Lastrup SV Petersdorf Petersdorf 19:30 PUSH

Lastrup zeigte sich zuletzt formverbessert und gewann mit 3:2 gegen Brockdorf. Mit acht Punkten ist man im Mittelfeld angekommen und hat sich stabilisiert. Petersdorf hingegen kassierte bereits 18 Gegentore und steht unter Druck, wenngleich der 4:2-Erfolg in Lohne ein Mutmacher war. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Brockdorf ist ein schwer einzuschätzendes Team – zwischen dem 7:1 gegen Holdorf und der 2:3-Pleite in Lastrup lagen Welten. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen liegt man im Soll, doch die Defensive bleibt wacklig. Altenoythe dagegen führt die Tabelle souverän an und ist das Maß der Dinge in der Liga, wenn doch zuletzt die erste Niederlage gegen Holdorf hingenommen werden musste. Ein Auswärtssieg wäre der logische Tipp, doch Brockdorf hat schon gezeigt, dass Überraschungen möglich sind.