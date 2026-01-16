Friesheim mischt oben mit – Platz zwei fest im Blick

Schwarz-Weiß Friesheim überzeugt in der C5 Rhein-Erft sportlich und strukturell – und hat klare Ziele.
Der SC Schwarz-Weiß Friesheim spielt eine starke Saison in der Kreisliga C5 Rhein-Erft. Nach 14 Spieltagen belegt die Mannschaft Rang drei und liegt nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten VfR Bachem. Besonders auf heimischem Platz präsentiert sich Friesheim stabil und ist in dieser Statistik das zweitbeste Team der Liga.
Auch abseits des Platzes entwickelt sich der Verein positiv. Während Schwarz-Weiß Friesheim vor einigen Jahren noch rund 650 Mitglieder zählte, sind es inzwischen etwa 950 – ein deutliches Zeichen für nachhaltigen Wachstum und eine funktionierende Vereinsarbeit.
Die Winterpause endete Mitte Januar. „Die Pause endete am 13. Januar. Danach trainieren wir einmal pro Woche draußen und einmal in der Soccerhalle. Außerdem absolvieren wir ab dem 13. Januar jeden Sonntag ein Testspiel“, erklärt Torwarttrainer Ralf Davepon.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt er sich überwiegend zufrieden. „Insgesamt war das gut. Leider haben wir vier Punkte unnötig liegen gelassen, sonst wäre es sogar sehr gut gewesen.“
Besonders positiv hebt Davepon die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor. „Der Teamgeist ist im Laufe der Hinrunde deutlich gewachsen.“
Ein Spiel ist ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben. „Das Spiel gegen Köln-Weiß war außergewöhnlich. Wir haben 45 Minuten in Unterzahl gespielt, lagen bis zur 85. Minute mit 2:4 zurück und haben das Spiel trotzdem noch mit 5:4 gewonnen.“
Ganz ohne Reibungspunkte verlief die Hinrunde allerdings nicht. „Der Ehrgeiz im Training war phasenweise ein Thema. Da waren einige Gespräche nötig, um die Situation wieder zu beruhigen.“
Für die Rückrunde sind die Ziele klar formuliert. „Aktuell stehen wir auf Platz drei und streben mindestens Rang zwei an“, so Davepon.
Personell bleibt es weitgehend ruhig. „Abgänge haben wir keine. Als Zugang können wir bislang Luka Felten begrüßen. Zudem kommt noch ein Spieler von Germania Lechenich hinzu, bei dem allerdings noch Formalitäten zu klären sind.“
Im Titelrennen möchte sich der Torwarttrainer noch nicht festlegen. „Da ist aktuell noch alles offen.“