– Foto: Marian Stanienda

Friesheim mischt oben mit – Platz zwei fest im Blick SC Schwarz-Weiß nur einen Punkt hinter Rang zwei und zu Hause ligaweit stark.

Schwarz-Weiß Friesheim überzeugt in der C5 Rhein-Erft sportlich und strukturell – und hat klare Ziele.

Der SC Schwarz-Weiß Friesheim spielt eine starke Saison in der Kreisliga C5 Rhein-Erft. Nach 14 Spieltagen belegt die Mannschaft Rang drei und liegt nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten VfR Bachem. Besonders auf heimischem Platz präsentiert sich Friesheim stabil und ist in dieser Statistik das zweitbeste Team der Liga. Auch abseits des Platzes entwickelt sich der Verein positiv. Während Schwarz-Weiß Friesheim vor einigen Jahren noch rund 650 Mitglieder zählte, sind es inzwischen etwa 950 – ein deutliches Zeichen für nachhaltigen Wachstum und eine funktionierende Vereinsarbeit.

Die Winterpause endete Mitte Januar. „Die Pause endete am 13. Januar. Danach trainieren wir einmal pro Woche draußen und einmal in der Soccerhalle. Außerdem absolvieren wir ab dem 13. Januar jeden Sonntag ein Testspiel“, erklärt Torwarttrainer Ralf Davepon. Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt er sich überwiegend zufrieden. „Insgesamt war das gut. Leider haben wir vier Punkte unnötig liegen gelassen, sonst wäre es sogar sehr gut gewesen.“