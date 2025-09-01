 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Eichholz

Friesen Lembruch marschiert vorneweg – Okel patzt im Derby

Ein Spieltag voller Emotionen: Spitzenteam Lembruch weiter makellos, Weyhe-Lahausen feiert Wiedergutmachung, Okel steckt im Derby-Schmerz.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Diepholz
SG Diepholz
Seckenhausen
Mörsen-Sch
Eydelstedt

Der 3. Spieltag der Kreisliga Diepholz bot packende Duelle, überraschende Wendungen und klare Ansagen der Trainer. Während der SV Friesen Lembruch seinen perfekten Saisonstart fortsetzte, erlebte der TSV Okel gegen Heiligenfelde II eine bittere Derbypleite. Auch Weyhe-Lahausen meldete sich nach der Vorwochen-Niederlage eindrucksvoll zurück.

Der 3. Spieltag der Kreisliga Diepholz bot packende Duelle, überraschende Wendungen und klare Ansagen der Trainer. Während der SV Friesen Lembruch seinen perfekten Saisonstart fortsetzte, erlebte der TSV Okel gegen Heiligenfelde II eine bittere Derbypleite. Auch Weyhe-Lahausen meldete sich nach der Vorwochen-Niederlage eindrucksvoll zurück.

SG Kirchdorf/Barenburg – SG Diepholz 2:5

Diepholz untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll: Mit einem klaren 5:2-Auswärtserfolg setzten sich die Gäste in der Spitzengruppe fest. Für Kirchdorf/Barenburg bleibt der Saisonstart holprig – die Defensive offenbarte erneut zu viele Lücken.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SG Kirchdorf/Barenburg
SG Kirchdorf/BarenburgSG Kirchdorf/Barenburg
SG Diepholz
SG DiepholzSG Diepholz
2
5
Abpfiff
TSV Weyhe-Lahausen 1949 – SV Marhorst 4:0

Nach der 2:5-Pleite gegen Diepholz zeigte Weyhe-Lahausen eine starke Reaktion. Christian Wiesner brachte sein Team nach Vorarbeit von Hellmuth in Führung, ehe Timon Wolff kurz nach der Pause auf 2:0 stellte. Wieder Wiesner mit seinem zweiten Treffer (3:0) und Joker Rouven Hartmann nach Ecke (4:0) besorgten den Endstand.

Co-Trainer Dominik Mahn war voll des Lobes:
„Nach dem Dämpfer gegen Diepholz waren wir heiß auf Wiedergutmachung. Marhorst hätte uns mit einem Pfostenschuss früh schocken können, doch dann haben wir das Spiel klar in die Hand genommen. Ich bin froh, dass wir nie die Kontrolle abgegeben haben – Kompliment an die Mannschaft.“

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Weyhe-Lahausen 1949
TSV Weyhe-Lahausen 1949Weyhe-Lah
SV Marhorst
SV MarhorstSV Marhorst
4
0
Abpfiff
SV Jura 67 Eydelstedt – SV Bruchhausen-Vilsen II 0:0

Torlos, aber keineswegs langweilig: Eydelstedt und der Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II lieferten sich ein intensives Duell, in dem die Keeper im Mittelpunkt standen. Am Ende stand ein gerechtes Remis.

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
SV Jura 67 Eydelstedt
SV Jura 67 EydelstedtEydelstedt
SV Bruchhausen-Vilsen
SV Bruchhausen-VilsenSV B-Vilsen II
0
0
Abpfiff
TuS Lemförde – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 0:3

Absteiger Lemförde steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Schon früh brachte Torbahn (18.) die Gäste in Führung. Nach der Pause erhöhten Seckenhausen per Doppelschlag auf 3:0 und fuhren einen souveränen Auswärtssieg ein.

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Lemförde
TuS LemfördeLemförde
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst
TSG Seckenhausen-FahrenhorstSeckenhausen
0
3
Abpfiff
SV Friesen Lembruch – TSV Holzhausen-Bahrenborstel 4:0

Friesen Lembruch bleibt das Maß aller Dinge: Mit einem klaren 4:0 gegen Holzhausen feierte das Team den vierten Sieg im vierten Spiel. Mit nur einem Gegentor thronen die Lembrucher verdient an der Tabellenspitze. Holzhausen dagegen weiter punktlos.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Friesen Lembruch
SV Friesen LembruchFriesen Lemb
TSV Holzhausen-Bahrenborstel
TSV Holzhausen-BahrenborstelHolzh-Bahren
4
0
Abpfiff
TV Einigkeit Nordwohlde – TSV Bassum 1:1

Ein offenes Match, das keinen Sieger fand. Bassum ließ die Chance liegen, oben anzugreifen, während Nordwohlde immerhin den dritten Punkt der Saison einfahren konnte.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Einigkeit Nordwohlde
TV Einigkeit NordwohldeNordwohlde
TSV Bassum
TSV BassumTSV Bassum
1
1
Abpfiff
+Video
TSV Okel 1930 – SV Heiligenfelde II 2:3

Im Derby hatte Okel am Ende das Nachsehen. Fischer brachte die Gastgeber in Führung, doch Schütte (39., 70.) und Precht (53.) drehten das Spiel. Zwar verkürzte Volkmann per Handelfmeter (74.), doch es reichte nicht mehr.

Trainer Rico Volkmann war enttäuscht:
„Eine sehr schmerzhafte Niederlage für uns. Nach dem 1:0 dachten wir, das Spiel kippt auf unsere Seite. Das 1:2 war stark abseitsverdächtig – selbst der Linienrichter hob die Fahne, doch der Schiedsrichter überstimmte ihn. Wir haben unsere Leistung erneut nicht auf den Platz gebracht. Diese Fehler müssen wir schnellstmöglich abstellen.“

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Okel 1930
TSV Okel 1930TSV Okel
SV Heiligenfelde
SV HeiligenfeldeHeiligenfeld II
2
3
Abpfiff

Nach drei Spieltagen gibt es mit dem SV Friesen Lembruch nur noch eine perfekte Mannschaft – die Konkurrenz folgt bereits mit Respektabstand. Dahinter bleibt es eng: Diepholz, Bassum, Jura und Weyhe-Lahausen lauern. Am Tabellenende wird es für Dickel und Holzhausen immer bedrohlicher. Besonders Okel muss sich nach der Derbypleite ernsthafte Fragen stellen

Aufrufe: 01.9.2025, 13:19 Uhr
Sebastian LeitlAutor