Friesen Lembruch marschiert vorneweg – Okel patzt im Derby

Der 3. Spieltag der Kreisliga Diepholz bot packende Duelle, überraschende Wendungen und klare Ansagen der Trainer. Während der SV Friesen Lembruch seinen perfekten Saisonstart fortsetzte, erlebte der TSV Okel gegen Heiligenfelde II eine bittere Derbypleite. Auch Weyhe-Lahausen meldete sich nach der Vorwochen-Niederlage eindrucksvoll zurück.

SG Kirchdorf/Barenburg – SG Diepholz 2:5 SG Kirchdorf/Barenburg – SG Diepholz 2:5

Diepholz untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll: Mit einem klaren 5:2-Auswärtserfolg setzten sich die Gäste in der Spitzengruppe fest. Für Kirchdorf/Barenburg bleibt der Saisonstart holprig – die Defensive offenbarte erneut zu viele Lücken.

TSV Weyhe-Lahausen 1949 – SV Marhorst 4:0 Nach der 2:5-Pleite gegen Diepholz zeigte Weyhe-Lahausen eine starke Reaktion. Christian Wiesner brachte sein Team nach Vorarbeit von Hellmuth in Führung, ehe Timon Wolff kurz nach der Pause auf 2:0 stellte. Wieder Wiesner mit seinem zweiten Treffer (3:0) und Joker Rouven Hartmann nach Ecke (4:0) besorgten den Endstand. Co-Trainer Dominik Mahn war voll des Lobes:

„Nach dem Dämpfer gegen Diepholz waren wir heiß auf Wiedergutmachung. Marhorst hätte uns mit einem Pfostenschuss früh schocken können, doch dann haben wir das Spiel klar in die Hand genommen. Ich bin froh, dass wir nie die Kontrolle abgegeben haben – Kompliment an die Mannschaft.“

SV Jura 67 Eydelstedt – SV Bruchhausen-Vilsen II 0:0 Torlos, aber keineswegs langweilig: Eydelstedt und der Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II lieferten sich ein intensives Duell, in dem die Keeper im Mittelpunkt standen. Am Ende stand ein gerechtes Remis.

TuS Lemförde – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 0:3 Absteiger Lemförde steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Schon früh brachte Torbahn (18.) die Gäste in Führung. Nach der Pause erhöhten Seckenhausen per Doppelschlag auf 3:0 und fuhren einen souveränen Auswärtssieg ein.

SV Friesen Lembruch – TSV Holzhausen-Bahrenborstel 4:0 Friesen Lembruch bleibt das Maß aller Dinge: Mit einem klaren 4:0 gegen Holzhausen feierte das Team den vierten Sieg im vierten Spiel. Mit nur einem Gegentor thronen die Lembrucher verdient an der Tabellenspitze. Holzhausen dagegen weiter punktlos.

TV Einigkeit Nordwohlde – TSV Bassum 1:1 Ein offenes Match, das keinen Sieger fand. Bassum ließ die Chance liegen, oben anzugreifen, während Nordwohlde immerhin den dritten Punkt der Saison einfahren konnte.

TSV Okel 1930 – SV Heiligenfelde II 2:3 Im Derby hatte Okel am Ende das Nachsehen. Fischer brachte die Gastgeber in Führung, doch Schütte (39., 70.) und Precht (53.) drehten das Spiel. Zwar verkürzte Volkmann per Handelfmeter (74.), doch es reichte nicht mehr. Trainer Rico Volkmann war enttäuscht:

„Eine sehr schmerzhafte Niederlage für uns. Nach dem 1:0 dachten wir, das Spiel kippt auf unsere Seite. Das 1:2 war stark abseitsverdächtig – selbst der Linienrichter hob die Fahne, doch der Schiedsrichter überstimmte ihn. Wir haben unsere Leistung erneut nicht auf den Platz gebracht. Diese Fehler müssen wir schnellstmöglich abstellen.“