Friesdorf zerlegt Leuscheid – und verkündet Trainer-Neuigkeit

Die guten Nachrichten reißen beim FC Blau-Weiß Friesdorf dieser Tage einfach nicht ab. Mit dem 7:1 über den SV Leuscheid hat der aktuelle Tabellenzweite seine Ausgangslage im Kampf um die Vizemeisterschaft weiter verbessert. Über den zweiten Platz könnte es nach der Quotientenregel in die Landesliga gehen. Unabhängig von der Liga wird in der kommenden Saison Farbod Khosravani an der Seite stehen: Der 43-Jährige hat seinen Vertrag verlängert.
"Ich fühle mich in Friesdorf sehr wohl, das Umfeld passt einfach. Wir haben ein charakterlich starkes Team, das sehr geschlossen auftritt. Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten", sagte Khosravani gegenüber FuPa Mittelrhein. Der Cheftrainer war im Sommer von Fortuna Bonn nach Friesdorf gewechselt. Bei der Fortuna war er Co-Trainer, bei Blau-Weiß nun zusammen mit Thomas Huhn Chef. Mit dem Trainergespann ist Friesdorf zwar nicht auf Meister-, aber auf Aufstiegskurs.
Nils Rütten traf gegen Leuscheid viermal, Alexander Dohr, Yevhen Didych und Amir Barekzhie jeweils einmal. Max Engelberth hatte für den SVL zum zwischenzeitlichen 1:6 getroffen. "Wir sind, wie schon zu Beginn der Saison gesagt, mit dem klaren Ziel angetreten, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Oberpleis gilt für mich als Aufstiegsfavorit. Was dahinter passiert, wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden", blickt Khosravani voraus. Das Team des 44-Jährigen ist mit 44 Punkten Zweiter hinter dem TuS Oberpleis (48 Punkte). Hinter den Blau-Weißen folgt der 1. FC Niederkassel mit zwei Punkten weniger, aber einem Spiel mehr.
TuRa Germania Oberdrees – FC Hertha Rheidt 4:3
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff, Sascha Middelmann (88. Philip Urbanek), Noah Schäfer, Philip Hack, Willi Kückelhaus (55. Mike Schnurpfeil), Mario Steiner (55. Roschan Monsef), Lukas Lünenbach (65. Coskun Celik), Daniel Blum, Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Noah Miguel Meyer, Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad (52. Leon Winkelheide), Thaoufik Zakari, Fabian Decker (58. Saad Barouag), Lars Krahe, Nechirwan Jelal Ali - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 161
Tore: 0:1 Lars Krahe (45.), 0:2 Nechirwan Jelal Ali (48.), 1:2 Jan Euenheim (51. Handelfmeter), 2:2 Sascha Middelmann (70.), 3:2 Daniel Blum (86.), 3:3 Saad Barouag (88.), 4:3 Daniel Blum (90.+7)
Sportvereinigung Deutz 05 II – SC Volmershoven-Heidgen 1:1
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Benedict Ingendoh (90. Malesor Qorraj), Johannes Langhans, Paul Hupperich, Tom Richter, Can Grund, Aljoscha Schmidt (46. Shahryar Ahmadi), Moritz Mierisch, Tim Wilking (44. Manuel Frings), Francesco Costarella (78. Mahdi Ziyar), Luka Munetic (64. Arya Sandoghdar) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Ismail Khaled, Fynn Brygala, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Sebastian Flachmeier (85. Niels Pietsch), Michael Braun, Moritz Hartmann (71. Fabrice Etienne Schumacher), Bilal Abik (83. Laurin Hothum) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Zuschauer: 98
Tore: 0:1 Michael Braun (37.), 1:1 Paul Hupperich (66.)
Marokkanischer SV Bonn – 1. FC Niederkassel 2:5
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Brindon Mensah-Assiakoley (62. Albara Mohamed Elforjani), Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Safak Temel (62. Francesco Krämer), Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi (82. Ronay Cöcel), Abdullah El Leithy, Jan Schmickler (70. Yakub Yildiz), Volkan Kartal - Trainer: Mesih Celik
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu (94. Marvin Jeitner), Ilyas Basar, Anel Tabakovic, Deniz Durmus, Oguz Yasar (70. Jan Deventer), Daniel Martínez Garcia, Fabio Dias (80. Louis Müßner), Boris Kivoma (92. Marvin Jeitner) - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Philias Schellack - Zuschauer: 47
Tore: 0:1 Boris Kivoma (24.), 0:2 Fabio Dias (37.), 1:2 Bilal Acharki (45.+2), 1:3 Fabio Dias (48.), 1:4 Deniz Durmus (69.), 2:4 Volkan Kartal (86.), 2:5 Boris Kivoma (90.+2)
Gelb-Rot: Kevin Schulten (61./1. FC Niederkassel/Wir wissen auch nicht wofür)
Rot: Soufian Ben Amar (77./Marokkanischer SV Bonn/)
TuS 05 Oberpleis – SC Uckerath 0:0
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker, Eric Noah Zientz (86. Paul Berner), Jan Kostorz (65. Shawn Niklas Dessel), Sebastian Witt, Nils Lokotsch, Gian-Luca Blazic, Ali AKbar Mortazawi (65. Tim Dawar) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Tom Werry, Johannes Grünig, André Baltruschat, Willy Giese (46. Mathis Einheuser), Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (69. Liam Ludwig), Niklas Merz (81. Ioannis Zarafidis), Justin Brück (72. Igor Weber)
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 252
Tore: keine Tore
