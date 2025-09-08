Friesdorf-Weber mit Viererpack – "Gnadenlos bestraft"

Die SpVg Frechen 20 hat am Sonntag einen klaren 5:1-Erfolg beim SSV Bornheim gefeiert. Vor 250 Zuschauern avancierte Patrick Friesdorf-Weber zum überragenden Mann: Er erzielte bereits in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (13., 19., 45.+1) und legte kurz nach der Pause noch den vierten Treffer nach (51.). Anil Dervis Tasdemir erhöhte auf 5:0 (68.), ehe Justin Krausa für den Aufsteiger Ergebniskosmetik betrieb (74.). Dabei hatte Bornheims Torwart Tom Buhl bereits in der siebten Minute einen Strafstoß von Friesdorf-Weber pariert.

"Unser Heimauftakt in der Mittelrheinliga ist natürlich ganz anders verlaufen, als wir uns das erhofft hatten. Schon in der 7. Minute gab es einen Elfmeter gegen uns, der zum Glück verschossen wurde. Doch in der 13. Minute nutzte Frechen eine Standardsituation eiskalt zum 0:1. Kurz darauf fiel das 0:2, erneut durch einen Strafstoß. Kurz vor der Pause kam dann allerdings der Genickbruch mit dem 0:3 – wieder nach einem individuellen Fehler", sprach Sharifo Osmaan, sportlicher Leiter des SSV Bornheim, von einem ernüchternden Heimauftakt.

Auch nach der Pause fand Bornheim nicht mehr ins Spiel: „Wir wollten nochmal alles reinwerfen, mussten aber erneut zwei Gegentreffer hinnehmen, beide wieder nach individuellen Fehlern. Insgesamt haben wir zu viele einfache Dinge hergeschenkt, die in der Mittelrheinliga gnadenlos bestraft werden.“

Osmaans Fazit fiel deutlich aus: „Am Ende verlieren wir die Partie verdient – wenn auch etwas zu hoch ausgefallen. Vier Gegentore hätten so niemals hätten fallen dürfen. Wir möchten uns dahinter aber auch nicht verstecken, die Leistung muss besser werden.“ Gleichzeitig mahnte er Geduld an: „Wir wissen, dass wir unsere Rolle in dieser Saison realistisch einschätzen müssen. Wichtig ist, dass wir geschlossen bleiben und die Ruhe bewahren. Nach zwei Spieltagen kennen wir unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen. Diese gilt es jetzt abzustellen und umzusetzen. Unser Lernprozess muss schneller vorangehen. Nächste Woche geht es zum Tabellenführer Bergisch Gladbach. Da ist klar: individuelle Fehler dürfen wir uns dort auf keinen Fall erlauben.“

Özbay: "Da wurde der Platz nochmal enger"

Frechens Trainer Okan Özbay war vor allem mit der Reaktion seiner Mannschaft nach dem frühen verschossenen Elfmeter zufrieden: „Wir sind einerseits gut und auch weniger gut in die Partie gestartet. Wir haben einen Elfmeter vergeben, aber uns nicht unterkriegen lassen. Wir sind dran geblieben und folgerichtig in Führung gegangen.“

Nach der komfortablen Führung sei der Gastgeber aber besser ins Spiel gekommen. "In den letzten zehn bis 15 Minuten hat man schon gemerkt, wie eklig – positiv eklig – es in Bornheim sein kann. Da waren sie etwas mehr am Drücker, ohne große Chancen, aber intensiver, aggressiver. Da wurde der Platz nochmal enger.“

Nach der Pause sorgte der vierte Treffer für die Vorentscheidung. Bornheim bäumte sich kurz auf, doch das 4:0 habe den Gastgebern den Zahn gezogen "Das 4:0 war dann das wichtige Tor, um die letzte Hoffnung zu nehmen. Ich glaube schon, dass sich viele Gegner schwer tun werden. Wir haben Bornheim heute nicht ins Spiel kommen lassen, da muss ich meiner Mannschaft mit Lob aussprechen.“