Friesdorf trifft doppelt – Frechen jubelt im Derby

Freude über den Derbysieger in Königsdorf bei Kapitän Tobias Stecker und Torjäger Patrick Friesdorf – Foto: Nick Förster

Frechen 20 hat das Derby beim TuS Blau-Weiß Königsdorf mit 3:1 für sich entschieden und damit den ersten Sieg der Rückrunde eingefahren. Eine „der besten Hälften der Saison“, wie Trainer Okan Özbay später sagte, legte den Grundstein für den Erfolg der Gäste.

Königsdorf zeigte jedoch eine schnelle Reaktion. In der 31. Minute verkürzte Waldvogel auf 1:2 und brachte die Gastgeber noch einmal zurück ins Spiel.

Frechen startete druckvoll in die Partie und belohnte sich in der 27. Minute: Nach einem direkten Freistoß traf Vogel zur Führung für die Gäste. Nur eine Minute später legte Frechen direkt nach. Friesdorf erhöhte auf 0:2 (28.).

Kurz vor der Pause stellte Frechen jedoch den alten Abstand wieder her. Erneut war Friesdorf zur Stelle und traf in der 43. Minute zum 1:3. Zugleich sein bereits 20. Saisontor.

Königsdorf steigert sich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Königsdorf deutlich verbessert. Die Gastgeber agierten mutiger im Ballbesitz, liefen mehr und wurden in den Zweikämpfen griffiger. Dennoch gelang es dem jungen Team nicht mehr, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Frechen verteidigte die Führung diszipliniert und brachte den Derbysieg über die Zeit.

„Schlechteste Halbzeit der Saison“

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Hochverdiente Niederlage. Vor allem die erste Hälfte war die schlechteste Leistung in der bisherigen Saison. Frechen hätte sogar noch zwei oder drei Tore mehr schießen können. Wir waren einfach gar nicht da – sowohl körperlich als auch im Kopf.“

Die Leistungssteigerung nach der Pause erkannte er dennoch an: „In der zweiten Hälfte haben meine Jungs ein anderes Gesicht gezeigt. Sie spielten mit dem Ball mutiger, liefen mehr und waren griffiger. Aber nur eine gute Halbzeit reicht natürlich nicht.“

„Verdienter Derbysieger“

Frechens Trainer Okan Özbay war vor allem mit dem ersten Durchgang zufrieden: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen. Das war eine unserer besten Hälften in dieser Saison. Es hätten auch ein, zwei Tore mehr für uns fallen können.“

Mit Blick auf die zweite Hälfte zeigte er Verständnis für seine Mannschaft: „Da haben wir ein wenig nachgelassen. Das muss ich den Jungs bei den Personalsorgen aber auch zugestehen. Insgesamt war es ein verdienter Derbysieger.“

Während Frechen mit nun 31 Punkten Rang sechs festigt, bleibt Königsdorf nach drei Niederlagen zum Rückrundenstart weiterhin ohne Zähler im neuen Jahr.