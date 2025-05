Friesdorf stolpert - Mondorf zieht dank Last-Minute-Tor davon

SV Wachtberg nach Klatsche im Abstiegsstrudel

Der VfR Hangelar hat in den vergangenen Wochen zwar schon gezeigt, dass er die Topteams der Liga ärgern kann. Dass der Abstiegskandidat den FC Blau-Weiß Friesdorf dann aber so solide besiegen würde, war nicht zu erwarten. Mit Sascha Strack als neuem Mann an der Seitenlinie gewinnt Hangelar sein zweites Spiel in Serie. Ein direkter Freistoß von Daniel Hefele zur Führung in der 35. Minute eröffnete dem VfR die Möglichkeit zur Überraschung. Vladyslav Cheltsov erhöhte in der 75. Minute zum 2:0-Endstand. Friesdorf hat damit drei Punkte Rückstand auf Mondorf, Hangelar hat immerhin vier Punkte Vorsprung auf Neunkirchen-Seelscheid, das auf dem ersten Abstiegsplatz steht.