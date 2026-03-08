Friesdorf setzt dickes Ausrufezeichen - Volmershoven im Rausch

Die Rückrunde ist gerade einmal drei Spieltage alt und doch bekommt man schon jetzt ein Gefühl dafür, wie sich die Tabelle nach und nach zuspitzen wird. Mit dem bislang so furios aufspielenden Aufsteiger Rot-Weiß Merl hat sich der Vize-Herbstmeister - das kann man wohl schon jetzt sagen - aus dem Aufstiegskampf verabschiedet.
FC Hertha Rheidt – Wahlscheider SV 3:1
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Leon Winkelheide, Marc Wiewiora, Tim Rothe, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Wahlscheider SV: Stefan Funken, Andre Jung (71. Peter Fischer), Moritz Schweinert, Timo Hohn, Tim Friese (45. Nils Dustin Steimel), Mauro Filipe Dias Senica, Marcus Rößler (65. Juri Landgraf), Marc Radermacher, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Leon Dagge (42. Maximilian Feldner) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Tore: 1:0 Elis Zulfic (21.), 2:0 Marc Wiewiora (36.), 3:0 Fabian Decker (45.), 3:1 Mauro Filipe Dias Senica (48.)
SC Uckerath – TuS Buisdorf 0:1
SC Uckerath: Fabio Milicki, Lukas Einheuser, Max Einheuser, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Mathis Lemke, Johannes Grünig, Dario Schwarz, Niklas Briesovsky, Justin Brück, Florian Scharfenberg - Trainer: Frank Süs
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto (83. Sebastian Alt), Jonas Spiekermann (60. Gentjan Gashi), Felix Schamberg, Luca Brors (70. Benjamin Post), Yusuf Salih Kilicaslan (59. Nicolas Pentazidis), Max Müller, Erwin Eliasz Paluch (59. Finn Töller) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Tore: 0:1 Benjamin Post (90.+1)
