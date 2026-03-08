 2026-03-05T07:49:35.839Z

Friesdorf setzt dickes Ausrufezeichen - Volmershoven im Rausch

Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat das Verfolgerduell gegen Rot-Weiß Merl mit 3:0 für sich entschieden. Merl verabschiedet sich damit aus dem Aufstiegsrennen.

von Niklas Bien · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser
Sergiy Lukash und Blau-Weiß Friesdorf halten die Chance auf den Aufstieg aufrecht.
Sergiy Lukash und Blau-Weiß Friesdorf halten die Chance auf den Aufstieg aufrecht. – Foto: Boris Hempel

Die Rückrunde ist gerade einmal drei Spieltage alt und doch bekommt man schon jetzt ein Gefühl dafür, wie sich die Tabelle nach und nach zuspitzen wird. Mit dem bislang so furios aufspielenden Aufsteiger Rot-Weiß Merl hat sich der Vize-Herbstmeister - das kann man wohl schon jetzt sagen - aus dem Aufstiegskampf verabschiedet.

Blau-Weiß Friesdorf bleibt im Aufstiegsrennen

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
3
0
Abpfiff

Vorjahres-Vizemeister Blau-Weiß Friesdorf hat im Verfolgerfeld ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:0 gegen Rot-Weiß Merl bleibt der frühere Mittelrheinligist - mit einer Partie mehr - auf vier Punkte an Spitzenreiter TuS Oberpleis 05 dran, der seine Partie mit 2:1 gegen den MSV Bonn gewann. Merl rutscht mit wiederum vier Punkten weniger als Friesdorf auf den sechsten Platz ab. Die Tore für die Blau-Weißen erzielten Yevhen Didych, Nils Rütten und Peter Düngelhoef.

Volmershoven-Heidgen fertigt Leuscheid ab

Heute, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
1
5
Abpfiff

Noch deutlicher machte es der SC Volmershoven-Heidgen beim SV Leuscheid. Die Gäste gewannen mit 5:1 und distanzieren den SVL auf drei Punkte. Michael Braun und Ibrahim Bokhabza sorgten in Leuscheid für die 2:0-Pausenführung, Lucas Wölk legte kurz darauf das 3:0 nach. Das 1:3 durch Lars Schräder in der 63. Minute brachte Leuscheid nicht zurück ins Spiel - im Gegenteil: Wölk und Jona Schöngen schraubten das Ergbenis in der Schlussphase noch auf 5:1 hoch. Volmershoven-Heidgen darf an den Klassenerhalt so langsam aber sicher einen Haken machen, Aufsteiger Leuscheid ist als Zehnter mit 18 Zählern ebenfalls immer noch in sehr sicherem Fahrwasser unterwegs.

Die weiteren Spiele des 18. Spieltags

Heute, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
3
1
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – Wahlscheider SV 3:1
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Leon Winkelheide, Marc Wiewiora, Tim Rothe, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Wahlscheider SV: Stefan Funken, Andre Jung (71. Peter Fischer), Moritz Schweinert, Timo Hohn, Tim Friese (45. Nils Dustin Steimel), Mauro Filipe Dias Senica, Marcus Rößler (65. Juri Landgraf), Marc Radermacher, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Leon Dagge (42. Maximilian Feldner) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Tore: 1:0 Elis Zulfic (21.), 2:0 Marc Wiewiora (36.), 3:0 Fabian Decker (45.), 3:1 Mauro Filipe Dias Senica (48.)

______________________

Heute, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
0
1
Abpfiff

SC Uckerath – TuS Buisdorf 0:1
SC Uckerath: Fabio Milicki, Lukas Einheuser, Max Einheuser, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Mathis Lemke, Johannes Grünig, Dario Schwarz, Niklas Briesovsky, Justin Brück, Florian Scharfenberg - Trainer: Frank Süs
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto (83. Sebastian Alt), Jonas Spiekermann (60. Gentjan Gashi), Felix Schamberg, Luca Brors (70. Benjamin Post), Yusuf Salih Kilicaslan (59. Nicolas Pentazidis), Max Müller, Erwin Eliasz Paluch (59. Finn Töller) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Tore: 0:1 Benjamin Post (90.+1)

______________________

Heute, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
2
1
Abpfiff

______________________

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
5
1
Abpfiff

______________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2