Friesdorf nur remis - TuS Mondorf vor Landesliga-Aufstieg

Wenn in der Winterpause jemand vermutet hätte, dass der Aufstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga gegen Ende der Saison einseitig werden würde, hätten wohl die meisten mit einem Durchmarsch von Herbstmeister Blau-Weiß Friesdorf gerechnet. Der Hauptdarsteller heißt in Wirklichkeit allerdings TuS Mondorf - im Winter noch auf Tabellenplatz vier, sechs Punkte von Friesdorf entfernt.

Friesdorf duselt sich zum Unentschieden



Bei Blau-Weiß Friesdorf läuft es in der Rückrunde - und vor allem in den vergangenen Wochen - überhaupt nicht rund. Gegen den akut abstiegsgefährdeten MSV Bonn kam der Aufstiegsaspirant nicht über ein 2:2 hinaus - und selbst den einen Punkt schnappte sich das Team von Trainergespann Daniel Ohmert und Thomas Huhn nur mit reichlich Dusel. Der MSV führte durch den Treffer von Hassan El Bassraoui bereits nach einer Minute, Barawan Fendi erhöhte kurz vor der Pause sogar auf 2:0. Im zweiten Durchgang ging es für Friesdorf darum, den totalen Punkteausfall zu verhindern. Das gelang, weil in der 59. Minute zuerst Fabio Dias auf 1:2 verkürzte und Toptorjäger Nils Rütten in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch der Ausgleich gelang. Der MSV Bonn hat mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer trotz des bitteren Gegentreffers noch alle Möglichkeiten für den Klassenerhalt. Mondorf reicht starke zweite Halbzeit



Der verpasste Dreier Friesdorf im Grunde aus dem Kampf um die Meisterschaft wirft, hängt auch damit zusammen, dass der TuS Mondorf in der Rückrunde gar nicht mehr zu stoppen ist. Zehn Spiele, neun Siege, ein Unentschieden - das ist die Bilanz eines Aufsteigers. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga sicher ist. Gegen TuRa Germania Oberdrees wurde es zwar eine gewisse Zeit lang spannend, weil Jan Euenheim den Führungstreffer von TuS-Akteur Ioannis Simeonidis mit dem 1:1 konterte, unter dem Strich machte Mondorf seine Hausaufgaben aber souverän. Zwei Tore von Haytam Bouskouchi (67. & 75.) und eins von Aboubacar Sidiki Sylla (77.) tüteten den neunten Sieg in Serie ein. Mondorf hat fünf Spiele vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Friesdorf. Angesichts der momentanen Form dürfte sich der TuS die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Die weiteren Spiele des 25. Spieltags