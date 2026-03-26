Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Friesdorf greift nach dem letzten Aufstiegsstrohhalm
Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist am Sonntag bei Tabellenführer TuS 05 Oberpleis zu Gast – die wohl letzte Chance, um im Aufstiegsrennen noch einmal heranzurücken.
von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Friesdorf, hier in weiß, trifft am Wochenende auf den Spitzenreiter – Foto: Boris Hempel
Der TuS 05 Oberpleis hat sich in eine komfortable Ausgangslage gespielt. Neun Spiele vor dem Ende der Saison ist der Landesliga-Absteiger mit 41 Punkten auf bestem Wege zum direkten Wiederaufstieg. Mit reichlich Abstand folgen dahinter der 1. FC Niederkassel, der FC Hertha Rheidt (beide 33 Punkte) und der FC Blau-Weiß Friesdorf (32 Punkte). Vorjahres-Vizemeister Friesdorf hat am Wochenende die womöglich letzte Chance, sich noch einmal gefährlich ins Aufstiegsrennen zu schießen.
Nach einer durchwachsenen Hinrunde ist Friesdorf, bis 2023 immerhin noch in der zwei Klassen höheren Mittelrheinliga angesiedelt, in der Rückserie auf Kurs. Aber reicht das, um Tabellenführer Oberpleis noch einmal gefährlich zu werden? Das hängt stark vom direkten Duell am Sonntag ab. Mit einem Sieg würden sich die Blau-Weißen auf sechs Punkte an den TuS heransaugen. Gleichzeitig bietet sich für Oberpleis die große Gelegenheit, einen Verfolger endgültig abzuschütteln. Im Hinspiel trotzte Friesdorf dem Spitzenreiter beim 2:2 immerhin einen Punkt ab – alles ist angerichtet für ein spannendes Spiel.
In Merl dürfte man auf einen Erfolg des FC Blau-Weiß hoffen, schließlich treffen mit Rot-Weiß Merl und Hertha Rheidt zwei weitere Verfolger aufeinander. Gerade Rheidt darf zumindest noch mit einem Auge nach oben schielen. Vize-Herbstmeister Merl hat sich mit nur vier Punkten aus vier Spielen in diesem Jahr etwas aus der Spitzengruppe manövriert. Gegen Rheidt wartet die nächste Bewährungsprobe.