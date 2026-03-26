 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielvorbericht

Friesdorf greift nach dem letzten Aufstiegsstrohhalm

Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist am Sonntag bei Tabellenführer TuS 05 Oberpleis zu Gast – die wohl letzte Chance, um im Aufstiegsrennen noch einmal heranzurücken.

von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Friesdorf, hier in weiß, trifft am Wochenende auf den Spitzenreiter
Blau-Weiß Friesdorf, hier in weiß, trifft am Wochenende auf den Spitzenreiter – Foto: Boris Hempel

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Der TuS 05 Oberpleis hat sich in eine komfortable Ausgangslage gespielt. Neun Spiele vor dem Ende der Saison ist der Landesliga-Absteiger mit 41 Punkten auf bestem Wege zum direkten Wiederaufstieg. Mit reichlich Abstand folgen dahinter der 1. FC Niederkassel, der FC Hertha Rheidt (beide 33 Punkte) und der FC Blau-Weiß Friesdorf (32 Punkte). Vorjahres-Vizemeister Friesdorf hat am Wochenende die womöglich letzte Chance, sich noch einmal gefährlich ins Aufstiegsrennen zu schießen.

Friesdorfs letzte Chance im Aufstiegskampf

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:15

Nach einer durchwachsenen Hinrunde ist Friesdorf, bis 2023 immerhin noch in der zwei Klassen höheren Mittelrheinliga angesiedelt, in der Rückserie auf Kurs. Aber reicht das, um Tabellenführer Oberpleis noch einmal gefährlich zu werden? Das hängt stark vom direkten Duell am Sonntag ab. Mit einem Sieg würden sich die Blau-Weißen auf sechs Punkte an den TuS heransaugen. Gleichzeitig bietet sich für Oberpleis die große Gelegenheit, einen Verfolger endgültig abzuschütteln. Im Hinspiel trotzte Friesdorf dem Spitzenreiter beim 2:2 immerhin einen Punkt ab – alles ist angerichtet für ein spannendes Spiel.

Der lachende Dritte?

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
15:15

In Merl dürfte man auf einen Erfolg des FC Blau-Weiß hoffen, schließlich treffen mit Rot-Weiß Merl und Hertha Rheidt zwei weitere Verfolger aufeinander. Gerade Rheidt darf zumindest noch mit einem Auge nach oben schielen. Vize-Herbstmeister Merl hat sich mit nur vier Punkten aus vier Spielen in diesem Jahr etwas aus der Spitzengruppe manövriert. Gegen Rheidt wartet die nächste Bewährungsprobe.

Die weiteren Spiele des 21. Spieltags

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:15live

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So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:15live

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So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:30

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So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
13:00

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2