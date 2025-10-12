Friesdorf-Fünferpack zum Kantersieg – Özbay: „Alles hat funktioniert"

Bereits nach einer Viertelstunde brachte der Angreifer seine Mannschaft auf Kurs. Kurz darauf legten Simon Doll (22.) und erneut Friesdorf-Weber im Doppelpack nach. Noch vor der halben Stunde war die Partie beim Stand von 4:0 entschieden.

Eine Woche nach der 3:4-Niederlage gegen den 1. FC Düren meldete sich die SpVg Frechen 20 eindrucksvoll zurück. Gegen den FC Pesch gelang der Elf von Trainer Okan Özbay ein souveräner 7:0-Heimsieg, bei dem Patrick Friesdorf-Weber mit fünf Treffern (16., 24., 28., 48., 59.) überragte.

„Heute hat sehr viel funktioniert. Es waren alle Spieler durchweg top drauf, top vorbereitet, hatten Lust auf das Spiel, waren auch gallig gegen den Ball", lobte Özbay. „Wenn vieles stimmt, dann können wir auch unsere eigene Leistung gut bewerten.“

Pesch ohne Zugriff – Terranova spricht von „Totalausfall“

Die Gäste aus Köln fanden zu keinem Zeitpunkt in die Partie. Trainer Adriano Terranova sprach von einem gebrauchten Tag: „Das, was wir letzte Woche bärenstark umgesetzt haben, die Grundtugenden, haben wir heute vermissen lassen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, konnten noch nicht mal Ballbesitzphasen für uns erarbeiten.“

Der Ausfall von Taktgeber Kaan Akca habe sich deutlich bemerkbar gemacht. „Er ist unser Taktgeber, unser Dreh- und Angelpunkt – das hat uns heute absolut gefehlt. Insgesamt war es einfach ein Totalausfall. Mund abputzen, aufarbeiten und nächste Woche gegen Bergisch Gladbach wieder Paroli bieten.“

Frechen präsentierte sich dagegen von seiner besten Seite – sowohl in der Chancenverwertung als auch in der Defensivarbeit. „Wir wollten uns auf uns konzentrieren, aber nochmal eine Schippe drauflegen. Die Woche haben wir uns eigentlich gar nicht mit dem Gegner beschäftigt", erklärte Özbay. „Das hat nichts mit der Qualität von Pesch zu tun – wir wollten einfach gucken, dass jeder auf sein Leistungsoptimum kommt.“

Die taktische Disziplin zahlte sich aus: Nach der Pause erhöhten Friesdorf-Weber (48./59., per Foulelfmeter) und Kai-Maxime Vranken (72.) zum 7:0-Endstand.

Frechen findet zurück in die Spur

Nach dem vierten Saisonsieg (12 Punkte) bleibt Frechen in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen der Mittelrheinliga. Der deutliche Erfolg sei laut Özbay „eine sehr erfolgreiche Woche gewesen, das Ergebnis war am Ende auch verdient.“

Während Frechen Selbstvertrauen tankt, steckt der FC Pesch nach der fünften Niederlage weiter im Tabellenkeller fest – mit 4 Punkten und 7:22 Toren belegt der Klub den letzten Platz.

Für Frechen war der Abend dagegen ein Statement-Sieg – und für Patrick Friesdorf-Weber ein Gala-Auftritt, der ihn an die Spitze der Torjägerliste katapultiert.