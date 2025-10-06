 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
Die SV Deutz 05 II hat erstmals verloren.
Die SV Deutz 05 II hat erstmals verloren. – Foto: Boris Hempel

Friesdorf erkämpft Punkt gegen Oberpleis - Deutz-Lauf unsanft gestoppt

Bezirksliga, Staffel 2: Im Topspiel ringt Blau-Weiß Friesdorf dem TuS Oberpleis ein spätes Remis ab. Die SV Deutz II fängt sich nach ihrem Höhenflug eine Klatsche.

Dieser 6. Spieltag hat an der Tabellenspitze einiges bewegt. Die beiden bislang perfekten Teams sind es nun nicht mehr und die erweiterte Spitze ist insgesamt deutlich enger zusammengerückt. TuRa Germania Oberdrees ist mit dem 4:1 gegen den VfR Hangelar weiter in der Erfolgsspur und Tabellenzweiter. Der Spitzenreiter hat den ersten kleinen Misserfolg der Saison erlebt.

Friesdorf beweist Moral und Stärke

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
2
2
Abpfiff

Der TuS Oberpleis war auswärts beim FC Blau-Weiß Friesdorf lange schon auf bestem Wege, seine perfekte Bilanz aufrechtzuerhalten. Tim Dawar und ein Eigentor von Sami Berhausen hatten den TuS nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung gebracht. Friesdorfs Tarak Holyk verkürzte in der Nachspielzeit immerhin auf 1:2 - alles war angerichtet für eine spannende zweite Halbzeit. Und tatsächlich: Friesdorf-Eigengewächs Julius Flachsbarth traf in der 87. Minute zum 2:2-Endstand. Ein wichtiger Punkt für die Blau-Weißen, die nach schwierigem Saisonstart beweisen, mit jedem Team mithalten zu können. Oberpleis hat weiter eine komfortable Situation. Der Abstand auf Verfolger Oberdrees beträgt vier Punkte.

Uckerath im zweiten Durchgang nicht aufzuhalten

Gestern, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
4
0
Abpfiff
+Video

Wer womöglich auch wieder oben anklopfen könnte, ist der SC Uckerath. Zumindest wenn man das Spiel gegen die SV Deutz II als Maßstab nimmt. Der Aufsteiger mit der bisher perfekten Ausbeute kam in Uckerath ordentlich unter die Räder. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten Rene Dzubiella, zweimal Niklas Briesovsky, Igor Weber für den deutlichen 4:0-Heimerfolg. Uckerath steht nach sechs Spielen bei neun Punkten, die Deutzer Reserve bei zwölf Zählern aus fünf Spielen.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
1
5
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – SV Rot-Weiß Merl 1:5
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora (82. Tim Rothe), Noah Meyer (46. Elis Zulfic), Leon Pagels (82. Chalid Ben Ghouma), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala (68. Lars Krahe), Saad Barouag (82. Thaoufik Zakari), Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias (75. Tim Kukelka), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Lourenco da Silva (55. Daniel Loskot), Antonio Halfen (94. Mahamoud Dabre), Martin Racipovic (79. Muhammet Kazan), Oleksandr Rohozhyn (88. Muhammad Ja'afar Abdallah) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Oleksandr Rohozhyn (24.), 0:2 Martin Racipovic (65.), 0:3 Oleksandr Rohozhyn (79.), 1:3 Göktan Maru (89. Foulelfmeter), 1:4 Sammy Simmo (90.), 1:5 Tim Kukelka (90. Foulelfmeter)

______________________

Gestern, 12:00 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
2
2
Abpfiff

SV Leuscheid – SV Niederbachem 2:2
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lukas Brozeit, Lars Schräder (46. Fabian Ehrenstein), Sebastian Koch (66. Jonas Loggen) - Trainer: Slobodan Kresovic - Trainer: Udo Litschel
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf, Safak Temel, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Fabian Kaczmarek, Ali AKbar Mortazawi, Mito Toure (81. Bilal Essayah), Elias Bouakran (84. Zouhair El Bassraoui) - Trainer: Stefan Behr-O'Hara
Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fabian Kaczmarek (27.), 1:1 (63. Eigentor), 1:2 Luka Stjepanovic (76.), 2:2 Fabian Ehrenstein (86. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Ehrenstein (SV Leuscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (87.).

______________________

Gestern, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
4
1
Abpfiff

TuRa Germania Oberdrees – VfR Hangelar 4:1
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Abdellah Laouamera (78. Marcel Wiersberg), Philip Hack, Julius Lehnhoff (72. Philip Urbanek), Willi Kückelhaus (61. Florian Rink), Mario Steiner, Coskun Celik (83. Lukas Lünenbach), Roschan Monsef (52. Mike Schnurpfeil), Daniel Blum, Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais (81. Mario Barisic), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Claudio Rodrigues (72. Mohamed El Emrani), Valentino Leonardo Pedicillo (64. Granit Dukaj), Vladyslav Cheltsov (81. Luka Chokhonelidze), Fahim Momand (84. Lukas Busch), Matthias Wallrafen - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 73
Tore: 1:0 Tim Lünenbach (20. Foulelfmeter), 2:0 Coskun Celik (40.), 3:0 Daniel Blum (45.), 4:0 Philip Hack (71.), 4:1 Philip Urbanek (90. Eigentor)

______________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
5
0
Abpfiff

TuS Buisdorf – Wahlscheider SV 5:0
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens (65. Philipp Niggemeyer), Luca Hübgen, Noah Ptassek (78. Finn Töller), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (62. Maik Noppe), Gentjan Gashi (72. Hauke Grundhoff), Yusuf Salih Kilicaslan (87. Noah Jeromin), Max Müller - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel, Yves Roman Sauer (70. Tim Friese), Marius Mylenbusch (79. Alexander Philipp Trimborn), Marcus Rößler, Andre Jung (70. Samuel Velez Moreno), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Julian Schreiner (46. Jan Bauer) - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luca Brors (31.), 2:0 Luca Brors (38.), 3:0 Yusuf Salih Kilicaslan (39.), 4:0 Yusuf Salih Kilicaslan (45.), 5:0 Max Müller (65.)

______________________

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
5
0
Abpfiff

1. FC Niederkassel – SC Volmershoven-Heidgen 5:0
1. FC Niederkassel: Leon Mutavdzic, Eren Cubukcu, Fatih Tuysuz (80. Luk Yegen), Anel Tabakovic, Fabien Dick, Oguz Yasar (82. Berkay Cubukcu) (86. David Wolfart), Boris Kivoma (86. Gabriel Schuten) - Trainer: Bülent Basar
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (46. Ismail Khaled), Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Lucas Daniel Wölk (75. Moritz Hartmann), Luca David Clasen, Moritz von Häfen, Michael Braun, Bilal Abik (75. Felix Rubert) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Dominik Kaysers - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 Fabien Dick (43.), 2:0 Boris Kivoma (64.), 3:0 Fatih Tuysuz (66.), 4:0 Boris Kivoma (85.), 5:0 Gabriel Schuten (87.)

______________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Aufrufe: 06.10.2025, 20:00 Uhr
Niklas BienAutor