Friesdorf erkämpft Punkt gegen Oberpleis - Deutz-Lauf unsanft gestoppt

Dieser 6. Spieltag hat an der Tabellenspitze einiges bewegt. Die beiden bislang perfekten Teams sind es nun nicht mehr und die erweiterte Spitze ist insgesamt deutlich enger zusammengerückt. TuRa Germania Oberdrees ist mit dem 4:1 gegen den VfR Hangelar weiter in der Erfolgsspur und Tabellenzweiter. Der Spitzenreiter hat den ersten kleinen Misserfolg der Saison erlebt.
FC Hertha Rheidt – SV Rot-Weiß Merl 1:5
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora (82. Tim Rothe), Noah Meyer (46. Elis Zulfic), Leon Pagels (82. Chalid Ben Ghouma), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala (68. Lars Krahe), Saad Barouag (82. Thaoufik Zakari), Fabian Decker, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Moritz Michalarias (75. Tim Kukelka), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Lourenco da Silva (55. Daniel Loskot), Antonio Halfen (94. Mahamoud Dabre), Martin Racipovic (79. Muhammet Kazan), Oleksandr Rohozhyn (88. Muhammad Ja'afar Abdallah) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Oleksandr Rohozhyn (24.), 0:2 Martin Racipovic (65.), 0:3 Oleksandr Rohozhyn (79.), 1:3 Göktan Maru (89. Foulelfmeter), 1:4 Sammy Simmo (90.), 1:5 Tim Kukelka (90. Foulelfmeter)
______________________
SV Leuscheid – SV Niederbachem 2:2
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lukas Brozeit, Lars Schräder (46. Fabian Ehrenstein), Sebastian Koch (66. Jonas Loggen) - Trainer: Slobodan Kresovic - Trainer: Udo Litschel
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf, Safak Temel, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Fabian Kaczmarek, Ali AKbar Mortazawi, Mito Toure (81. Bilal Essayah), Elias Bouakran (84. Zouhair El Bassraoui) - Trainer: Stefan Behr-O'Hara
Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fabian Kaczmarek (27.), 1:1 (63. Eigentor), 1:2 Luka Stjepanovic (76.), 2:2 Fabian Ehrenstein (86. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Ehrenstein (SV Leuscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (87.).
______________________
TuRa Germania Oberdrees – VfR Hangelar 4:1
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Abdellah Laouamera (78. Marcel Wiersberg), Philip Hack, Julius Lehnhoff (72. Philip Urbanek), Willi Kückelhaus (61. Florian Rink), Mario Steiner, Coskun Celik (83. Lukas Lünenbach), Roschan Monsef (52. Mike Schnurpfeil), Daniel Blum, Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais (81. Mario Barisic), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Claudio Rodrigues (72. Mohamed El Emrani), Valentino Leonardo Pedicillo (64. Granit Dukaj), Vladyslav Cheltsov (81. Luka Chokhonelidze), Fahim Momand (84. Lukas Busch), Matthias Wallrafen - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 73
Tore: 1:0 Tim Lünenbach (20. Foulelfmeter), 2:0 Coskun Celik (40.), 3:0 Daniel Blum (45.), 4:0 Philip Hack (71.), 4:1 Philip Urbanek (90. Eigentor)
______________________
TuS Buisdorf – Wahlscheider SV 5:0
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens (65. Philipp Niggemeyer), Luca Hübgen, Noah Ptassek (78. Finn Töller), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors (62. Maik Noppe), Gentjan Gashi (72. Hauke Grundhoff), Yusuf Salih Kilicaslan (87. Noah Jeromin), Max Müller - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel, Yves Roman Sauer (70. Tim Friese), Marius Mylenbusch (79. Alexander Philipp Trimborn), Marcus Rößler, Andre Jung (70. Samuel Velez Moreno), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb, Julian Schreiner (46. Jan Bauer) - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luca Brors (31.), 2:0 Luca Brors (38.), 3:0 Yusuf Salih Kilicaslan (39.), 4:0 Yusuf Salih Kilicaslan (45.), 5:0 Max Müller (65.)
______________________
1. FC Niederkassel – SC Volmershoven-Heidgen 5:0
1. FC Niederkassel: Leon Mutavdzic, Eren Cubukcu, Fatih Tuysuz (80. Luk Yegen), Anel Tabakovic, Fabien Dick, Oguz Yasar (82. Berkay Cubukcu) (86. David Wolfart), Boris Kivoma (86. Gabriel Schuten) - Trainer: Bülent Basar
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (46. Ismail Khaled), Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Lucas Daniel Wölk (75. Moritz Hartmann), Luca David Clasen, Moritz von Häfen, Michael Braun, Bilal Abik (75. Felix Rubert) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Dominik Kaysers - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 Fabien Dick (43.), 2:0 Boris Kivoma (64.), 3:0 Fatih Tuysuz (66.), 4:0 Boris Kivoma (85.), 5:0 Gabriel Schuten (87.)
______________________