"Frieren mir die K... weg": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Knapp eine Minute Verspätung hier im Ticker aufgrund von kurzen „Austretungs-Gründen“. Aber keine Sorge, nix passiert hier bislang in diesen 60 Sekunden.

---

In der 77. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. SG Heldenfingen/Heuchlingen – Endstand: 1:1 (04.10.2025, 15:00 Uhr)

Ich will ja nicht sagen, daß es heftig regnet. Aber nebenan baut ein alter Mann eine Arche und sammelt gerade Tiere ein.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

Vor Anpfiff beim Spiel SGM Lautern-Essingen vs. TSG Giengen – Endstand nach Elfmeterschießen: 6:7 (Do., 02.10.2025, 19:00 Uhr)

Kaum is die Sonne weg, frieren mir die K... weg

In der 67. Minute

Da krachts wieder richtig bei den Wechsel 😅. Falls se net stimmen korrigier ich se. Es ist Dunkel... Ich hörs net richtig...

Liveticker von Thomas Nast

